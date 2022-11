Yalitza Aparicio se pronuncia ante críticas a Laura Paussini por foto con filtro donde están juntas Tras los ataques en contra de Laura Pausini por una imagen donde aparece al lado de Yalitza Aparicio, la actriz mexicana rompe el silencio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Laura Pausini estuvo en el ojo del huracán por poner filtros a una imagen donde aparecía con Yalitza Aparicio tras coincidir en los Grammys Latinos. El motivo de la molestia de los fanáticos fue que consideraban que la cantante al abusar de este recurso para verse bien, hacía que la actriz no luciera como debería, por el contrario, la opacó. Ante ello, la protagonista de la película Roma fue cuestionada al respecto. "Amo a Laura Pausini y diga lo que diga la gente a mí... yo feliz de haber estado con ella", advirtió Aparicio a los medios de comunicación. "Ella es una dama, es hermosísima, carismática, impone demasiada presencia y miren ya saben que siempre soy la menos afectada con todo lo que sucede". De hecho, la famosa dejó claro que en ningún momento se sintió ofendida y asegura que Laura Pausini es una mujer que no requiere de truco para verse bien. "Ni los necesita es guapísima", enfatizó. "La reposteé". Yalitza Aparicio y Laura Pausini Credit: Mezcalent; Ethan Miller/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto a su participación en los Grammys Latinos, Yalitza Aparicio considera que fue un momento muy especial y estuvo feliz de entregarle el premio a Christian Nodal. También aseguró haberse sentido muy bien con el atuendo que lució. Ahora, está promoviendo su participación en la serie Mujeres asesinas, donde protagoniza un episodio. Laura Pausini y Yalitza Aparicio "Lo más importante es hacer y usar lo más nos guste", comentó, "Me sentí muy contenta de estar en esta ocasión con los Grammy, aplaudiendo el trabajo de todos, cantantes, músicos, compositores, que se encontraban ahí y, por supuesto, también por haber recibido esa invitación de ir y tener la oportunidad de hablar del proyecto Mujeres asesinas".

