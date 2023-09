Los mejores looks de Yalitza Aparicio en Venecia Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Yalitza Aparicio Credit: IG/Yalitza Aparicio La mexicana nos ha maravillado con su estilo en Italia, desde sus trajes en la alfombra roja hasta sus looks para explorar la ciudad. Empezar galería El festival de cine Yalitza Aparicio Credit: Pascal Le Segretain/Getty Images En la alfombra roja del prestigioso festival, vimos a Yalitza con un minivestido gris y negro de Louis Vuitton. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Noches de ensueño Yalitza Aparicio Credit: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images Brilló en el evento "One Night In Venice" de Giorgio Armani con un traje plateado de escote atrevido y sandalias a juego. 2 de 7 Ver Todo Rosa mexicano Yalitza Aparicio Credit: IG/Pablo Rivera Deslumbró vistiendo un vestido fucsia de Dior elegido por el estilista Pablo Rivera y joyas divinas de Cartier. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Al rojo vivo Yalitza Aparicio Credit: IG/Yalitza Aparicio Nos dejó boquiabiertas con esta sensual propuesta de Dolce & Gabbana, joyas de Cartier y un recogido de cabello muy chic. 4 de 7 Ver Todo Hecho a mano Yalitza Aparicio Credit: IG/Yalitza Aparicio Trajo un toque de México a Venecia con su huipil violeta de Oaxaca tejida por artesanos mexicanos y pantalones blancos. 5 de 7 Ver Todo Estilo casual Yalitza Aparicio Credit: IG/Yalitza Aparicio Para un paseo por la ciudad, la actriz eligió unos jeans clásicos y una blusa rosa. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Toque coqueto Yalitza Aparicio Credit: IG/Yalitza Aparicio Como una adolecente lució con este conjunto de falda juvenil, crop top y zapatillas blancas. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Los mejores looks de Yalitza Aparicio en Venecia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.