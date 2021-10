Yalitza Aparicio es nombrada embajadora de Cartier y posa con miles de dólares en joyas La mexicana ha sido nombrada amiga de la Maison y modela la colección Clash, la línea más rebelde de la famosa firma de joyería francesa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que triunfó con su papel de Cleo en la película Roma de Alfonso Cuarón, convirtiéndose en todo un ícono mexicano y recibiendo incluso una nominación al Oscar, la actriz Yalitza Aparicio no ha dejado de sumar éxitos a su carrera. Eso sí, no siempre como intérprete. Aprovechando la fama mundial para dar voz a las causas con las que está comprometida, como la lucha contra el racismo y la discriminación, el empoderamiento femenino o la defensa de los pueblos indígenas; su activismo le ha hecho romper estereotipos y atraer la atención de marcas que buscan diferenciarse y posicionar ciertos valores asociados a sus marcas. Es el caso de Cartier, la famosa firma de relojes y joyas francesa, que ha nombrado a la nativa de Oaxaca "amiga de la casa" comenzando esta representación con la colección Clash, que según la marca "revoluciona el patrimonio estético de la Maison". La mexicana ha compartido en su cuenta de Instagram una imagen luciendo varias pulseras, anillos y pendientes de esta línea, que suman decenas de miles de dólares. Esta colección de joyas se caracteriza por el choque de energías, la dualidad y un espíritu moderno que se representa a través de abalorios, picots, estoperoles y otros detalles que muestran el lado más rebelde y arriesgado de la Maison francesa. Por eso Aparicio es la embajadora perfecta, pues se inició en el mundo del cine de una manera poco convencional y a pesar de que muchos le auguraban un éxito fugaz, ha sabido mantenerse en el candelero. Además, su trabajo como activista le ha llevado a ser embajadora de buena voluntad de la UNESCO alzando la voz en temas como el rescate de las lenguas indígenas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No es la primera vez que Aparicio desempeña una labor semejante para una gran firma internacional, pues marcas de belleza como Head & Shoulders o de moda, como Dior o Prada recientemente, la han elegido para protagonizar sus campañas. Su estilo también le ha llevado a engalanar portadas de prestigiosas revistas de moda y formar parte de Los 50 más bellos de People en Español.

