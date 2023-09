El look del día - septiembre 4, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería El look del día Credit: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images Sharon Fonseca, Michelle Rodríguez, Adamari López y Yalitza Aparicio son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Sharon Fonseca El look del día Credit: Victor Boyko/Getty Images La modelo venezolana y su pareja, el empresario Gianluca Vacchi, llegaron al festival de Venecia con mucho estilo. Ella con pantalones de mezclilla combinados con un top blanco y una chaqueta azul de Chanel. Como accesorios, un largo collar de perlas, también de la maison francesa, original gorra de rafia, lentes de sol, bolso de mano rosado de Hermès y bailarinas de Miu Miu. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Michelle Rodríguez El look del día Credit: Kristy Sparow/Getty Images La actriz de ascendencia dominicana y puertorriqueña dijo presente en la gala benéfica de amfAR celebrada en Venecia con este fabuloso vestido dorado de escote profundo con cuerpo de lentejuelas y delicada gasa. 2 de 8 Ver Todo Bella Thorne El look del día Credit: Kristy Sparow/Getty Images La actriz de origen cubano también estuvo en la gala amfAR en Venecia, con este diseño negro de escote palabra de honor, con detalles drapeados y falda con bandas transparentes, un modelo vintage de John Galliano, que acompañó con sandalias minimalistas. Una gargantilla y numerosos pendientes completaron su look. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Yalitza Aparicio El look del día Credit: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images La actriz mexicana fue una de las invitadas a la fiesta One Night Only Venezia celebrada por Giorgio Armani, donde la vimos con este diseño por la rodilla de gasa bordada con lentejuelas plateadas y sandalias del mismo color. 4 de 8 Ver Todo Isabela Merced El look del día Credit: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images Así de guapa asistió la actriz peruana a la fiesta celebrada por Giorgio Armani en Venecia, con este traje azul celeste de silueta sirena con cuerpo estilo bustier decorado con bordados brillantes. 5 de 8 Ver Todo Adamari López El look del día Credit: Instagram La puertorriqueña acaba de anunciar el lanzamiento de su propia línea de joyas y posó con este coqueto vestido de un solo hombro con estampado de flores en tonos fucsias, verdes y amarillos que combinó con sandalias transparentes. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ángela Aguilar El look del día Credit: Instagram Con su elegante corte bob peinado hacia un lado, la cantante compartió su reflejo en el espejo ataviada con pantalones de mezclilla de corte capri, un suéter negro de escote bardot y zapatos de punta negros. 7 de 8 Ver Todo Rita Ora El look del día Credit: Ryan Emberley/amfAR/amfAR via Getty Images En la gala amfAR de Venecia también vimos a la actriz, con este dramático vestido transparente de Stephane Rolland con una parte escultórica de color blanco y cola, que lució sobre un body color piel. Con el cabello suelto y dos finas trenzas en la parte delantera, portó un cinturón joya, sandalias de plataforma y una bonita gargantilla que le dieron el toque final a su look. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

