Yalitza Aparicio posa en bikini y envía un fuerte mensaje a los que critican su figura La actriz confesó que a veces le da pena publicar fotos en traje de baño. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que saltó a la fama gracias a su personaje en la exitosa película Roma, Yalitza Aparicio se ha convertido en toda una celebridad. La actriz mexicana es invitada a los eventos más importantes, incluyendo los Oscar, y también ha participado en varias campañas de moda. De hecho, Aparicio se ha convertido en la musa de muchos diseñadores. Es por eso que todo lo que haga o diga, es tema de conversación, en especial si se trata de una publicación en traje de baño. Hace unas semanas la querida actriz se fue a disfrutar de las playas de su estado, Oaxaca, y aprovechó la oportunidad para tomarse algunas fotos en bikini, algo que en su momento llamó mucho la atención, en especial porque casi nunca la vemos tan sexy. En ese momento, las imágenes no mostraban mucho, pero Aparicio decidió publicar otras fotos junto a un contundente mensaje de aceptación. "Cada vez que tengo este tipo de fotos, me da pena compartirlas, por comentarios que surgen", escribió la actriz junto a dos imágenes en bikini que compartió en su cuenta de Instagram. "Siempre hablo de amor propio, y la verdad es que me amo tal como soy". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Yalitza Aparicio Credit: Alain Luna/@alain.luna.fotografia Yalitza Aparicio Credit: Alain Luna/@alain.luna.fotografia En las imágenes se puede ver a Aparicio con un diminuto bikini. La parte de abajo es estampada y se amarra en los laterales, mientras que el top es verde limón y atado al cuello. En ellas se puede apreciar el estómago plano de la artista, al igual que su seguridad al posar. ¡Bravo, Yalitza!

