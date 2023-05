¡Wow! Yalin deslumbra en las redes con un look transparente La cantante dominicana causó sensación con un look atrevido sólo tres meses después del nacimiento de su hija. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando se trata de la moda sensual, Yalin la más viral es de las celebridades que nunca defrauda con sus propuestas. Ahora, solo tres meses después de darle la bienvenida a su primera hija Cattleya, producto de su relación con el boricua Anuel, la cantante está más guapa que nunca. En una foto que compartió con sus seguidores en Instagram, la dominicana se unió a la tendencia de las transparencias con un atuendo que nos dejó boquiabiertas. Vistiendo un set de malla de crop top y falda a juego, Yalin posó desde casa presumiendo de sus tatuajes y sus curvas envidiables. "Me manda foto que nadie más 👁️", escribió junto a la foto, tal vez en referencia a un nuevo novio. También subió una foto aún más atrevida a sus historias mostrando su abdomen tonificado. yailin, cuerpo Credit: IG/yailin Inmediatamente, sus fans empezaron a comentar en la foto, ya que quedaron encantados con el look y lo espectacular que luce la cantante. Sin embargo, otros opinaron que la foto estaba editada o que la mamá se ha transformado el cuerpo demasiado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También vimos otros que observaron que su nueva vida como soltera le queda de maravilla. "Por qué será que todas las ex de Anuel se ven mejor cuando lo dejan," preguntó un fan.

