Yailin y Tekashi69 combinan looks y se unen a la tendencia rosa La pareja derrochó miel en su paso por Disney luego de que el rapero salió de la cárcel. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No es un secreto que el rosa está por todas partes. Yailin y Tekashi69 se unieron a la tendencia este jueves al lucir unos atuendos combinados en su paso por Miami. Luego de que el rapero fuera liberado de la cárcel, la pareja pasó parte del día exhibiendo sonrisas y derrocharon miel mientras paseaban por Disney. Lo que no pasó desapercibido fueron sus looks. Mientras la dominicana llevó un bodysuit sin mangas y una falda deportiva corta que combinó con unos tenis y una mochila en rosa pastel, el artista de origen mexicano y puertorriqueño optó por un cárdigan en tono blanco hueso con detalles rosa y verde, que hacían juego con su color de cabello. Yailin Yailin y Tekashi e Yailin y Tekashi6ix9nine Left: Credit: Instagram / Yailin Center: Credit: Instagram / Yailin Right: Yailin y Tekashi6ix9nine | Credit: Instagram Yailin El intérprete de éxitos como "Gooba" y "Pa' ti" también tenía unos pantalones denim que tenían hilos rosa en las roturas. Durante una transmisión en vivo desde la cuenta de Instagram de la empresaria la pareja compartió con los fans y aprovechó para responder preguntas y comentarios. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Cuando un seguidor le dijo a la rapera que tenía filtro, ésta aseguró que no era cierto: "Yo no tengo filtro" y además aclaró que las personas que le hicieron el maquillaje hicieron un buen trabajo.

