Yailin sorprende con cambio de look ¡igualito a Tekashi! Circula un video en las redes sociales en el que la cantante dominicana presume su melena colorida, similar al estilo del rapero. ¡Mira cómo le queda! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Yailin y Tekashi Credit: Instagram Yailin y su relación con Tekashi sigue dando de qué hablar y luego de que el rapero le regaló joyas y una fabulosa cartera valorada en $10,000, la cantante sorprende con un guiño al artista con su impactante cambio de look. En el breve video publicado en la cuenta de Instagram del periódico dominicano De último minuto, se ve a la intérprete de 20 años presumiendo su larga melena con la tendencia de colores de arcoíris, al estilo personal que ha llevado por años el músico de origen mexicano y puertorriqueño. Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar y si bien le llovieron piropos, otros la criticaron por ser amiga de uno de los rivales del padre de su hija Cattleya: "A ella todo le luce", "ella quedó mal delante del mundo entero, una mujer nunca puede hacer eso con el enemigo del padre de su hija ", "le queda lindo", son algunas de las opiniones que se leen en la publicación. Hasta el cierre de esta nota, la rapera no ha publicado nada en sus redes con su nuevo color de cabello y algunos comentan que puede ser una peluca o hasta photoshop. Ya veremos con qué nos sorprende en los próximos días. Ambas estrellas de la música urbana además de las alertas de rumores de romance y obvia amistad que los une, se encuentran actualmente promocionando una colaboración juntos de la canción "Pa' ti", que se lanzó este viernes en todas las plataformas digitales. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Cabe destacar que tras la separación de su esposo trapero Anuel, Yailin ha demostrado que está más que nunca enfocada en su carrera musical y tras su éxito "Narcisista" y "Solo tú y yo" con Shadow Blow, sigue generando revuelo en la industria.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Yailin sorprende con cambio de look ¡igualito a Tekashi!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.