Conoce a Kimberly Guillermo la bella y sexy hermana de Yailín La Más Viral La joven es amante de los tatuajes y tiene una exitosa cuenta de OnlyFans Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Su romance con Anuel AA, hizo que Yailín se convirtiera en una de las influencers más buscadas y que su carrera como cantante empezara a dar frutos. Eso sí, no es un secreto que sus sensuales publicaciones y fuerte mensajes en redes, es lo que más tiene cautivados a sus millones de seguidores, al igual que a los fanáticos de su esposo, con quien protagoniza sensuales videos que luego dan mucho de qué hablar. La joven dominicana ya es conocida en muchos países y al parecer ella no es la única de su familia que está causando sensación. Resulta que la joven tiene una hermana mayor que es superguapa y sexy, y que además de tener cautivados a más de 100,000 seguidores en Instagram, también tiene una cuenta en OnlyFans en la que publica explosivos y atrevidos videos, y con la que mantiene entretenidos a muchos de sus admiradores. Ella se llama Kimberly Guillermo Díaz, mejor conocida como "Mami Kim". La joven tiene la figura muy parecida a la de su hermana menor y al parecer también se ha sometido a una o varias cirugías estéticas. En sus redes, además de promocionar varios proyectos y negocios, Guillermo Díaz también atrevidas fotos en con piezas supersexy y hasta en ropa interior. Algo que la caracteriza y la diferencia un poco de su hermana, son los tatuajes que tiene en diferentes partes del cuerpo. Según sus publicaciones, tiene una leve obsesión con los tatuajes. De hecho, acaba de estrenar uno en el brazo izquierdo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kimberly Guillermo Diaz Credit: Instagram/Kimberly Guillermo Diaz Kimberly Guillermo Diaz Credit: Instagram/Kimberly Guillermo Diaz Kimberly Guillermo Diaz Credit: Instagram/Kimberly Guillermo Diaz Kimberly Guillermo Diaz Credit: Instagram/Kimberly Guillermo Diaz Kimberly Guillermo Diaz Credit: Instagram/Kimberly Guillermo Diaz Kimberly Guillermo Diaz Credit: Instagram/Kimberly Guillermo Diaz Al igual que Yailín, le encanta jugar con su cabello y hacerse diferentes estilos y le gusta teñirlo o usar pelucas. Su escultural figura, sensuales fotos y belleza exótica tiene a muchos boquiabiertos. ¿Crees que se parece a su hermana?

