Yailin, entre rumores de separación, posa sola y más sexy que nunca en su cuenta de Instagram La cantante dominicana ha regresado con fuerza a las redes compartiendo videos e imágenes con sensuales conjuntos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En los últimos meses, la cantante dominicana Yailin ha vivido una montaña rusa de emociones y situaciones. Criticada desde el comienzo de su relación con su actual esposo, el también cantante Anuel, por ocupar el puesto de Karol G, según los fans de la Bichota, la joven de 20 años ha sabido dar respuesta a sus detractores una y otra vez. También ha recibido ofensas por su aspecto físico y últimamente el rumor de la calle apunta a que el reguetonero puertorriqueño podría haberle sido infiel, ante lo que ninguno de los dos ha comentado nada al respecto. Yailin más sexy que nunca y sola separación Credit: Instagram Yailin La Más Viral Real La coqueta cantante, quien ha borrado sus redes sociales en varias ocasiones, estaba manteniendo un perfil bajo en las últimas semanas, tras las acusaciones de la diseñadora venezolana Leidy Ortiz de que no le había pagado algunas piezas que había facilitado para su gira. Por otro lado, la rapera no hace más que alardear en las redes sociales de sus éxitos musicales, su gran acogida tanto en las salas de Estados Unidos como durante la gira europea de Anuel, donde le acompañó sobre el escenario en varias ocasiones con su canción Si tu me busca; así como del poder adquisitivo del que goza en la actualidad, comprando en tiendas de primeras marcas y gastando pequeñas fortunas en joyas y accesorios. Pero en los últimos días, la sensual joven ha regresado a Instagram más fuerte y provocativa que nunca lanzando enigmáticos mensajes como "cerrar una etapa". Si ya habíamos podido admirar sus curvas en bikinis y ajustados vestidos, Jorgina Guillermo Díaz, nombre real de la artista, ha complacido a sus seguidores con algunas imágenes super sexis. Yailin más sexy que nunca y sola separación Credit: Instagram Yailin La Más Viral Real A la vez que advertía a sus detractores de que "se acabo el relajo" y tiene un abogado listo para quien intente difamarla, publicó unas fotos ataviada con un ajustado conjunto deportivo de leggins en color rosa chicle y brasier blanco, mientras presumía una brillante y gruesa cadena y unos pasos de baile. También la hemos visto con un modelito de cuero muy "motomami": un enterizo corto negro con un gran escote en la espalda, botas altas hasta el muslo y una cartera de Off-White, la firma de Virgil Abloh. Completó su look con una larguísima peluca morena y lacia. Yailin más sexy que nunca y sola separación Credit: Instagram Yailin La Más Viral Real Y si el look de pantalones de mezclilla y cropped top blanco con el que presumió cintura ha generado cientos de miles de comentarios, sin duda dejo a todos boquiabiertos con un vestido con el que mostró mucha piel. En color negro y lleno de aberturas, la dominicana publicó un video en el que aparece manejando su lujoso coche, con el cabello ondulado y seduciendo a la cámara. Yailin más sexy que nunca y sola separación Credit: Instagram Yailin La Más Viral Real SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Antes, la rapera no era tan activa en las redes, ni compartiendo fotos ni tampoco videos, aunque solía aparecer en las publicaciones de su esposo. ¿Serán mensajes para Anuel?

