Yailin reaparece en redes tomando clases de maquillaje, cantando Anuel ¡y la comparan con Kim Kardashian! La rapera dominicana ha reaparecido con una peluca platinada y con un maquillaje que muchos han comparado con el estilo de Kim Kardashian. ¿Se parecen? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A comienzos de agosto, Yailin la más viral desapareció de las redes sociales, borró su cuenta de Instagram y dejó de aparecer junto a su esposo Anuel. Esta decisión desató el pánico entre sus casi 5,5 millones de seguidores en Instagram que no podían explicarse qué había pasado para que s u reina tomase esta decisión. ¿Sería la la nueva demanda de la madre del hijo del cantante boricua? ¿El acoso de los haters? ¿Habría roto con Anuel? Estas eran algunas de las causas que sus fanáticos apuntaban como posible explicación, pero hasta la fecha, la rapera de 20 años, cuya última publicación en su muro de Instagram es un video de su trasero tras la polémica de las fotos con celulitis, con fecha del 1 de agosto; no ha dado ningún tipo de declaración al respecto. El que sí ha hablado ha sido el reguetonero, quien a través de su disquera Real hasta la muerte, lanzó un comunicado anunciando que se tomaba un tiempo de reflexión y aplazaba su gira hasta 2023 "para recargar baterías y enfocarme en re-estructurar mi vida personal, familiar y profesional, con el enfoque de acabar mi próximo álbum, que no he podido terminar debido a la gira en Europa". Para alegría de los admiradores de Yailin, la dominicana se ha dejado ver en el perfil de la maquillista Génesis Vargas, quien ha trabajado con ella en el pasado creado algunos looks fabulosos para las apariciones públicas de la cantante, quien ahora está tomando lecciones de automaquillaje. "Así quedó mi hermosa Yailin. Ya estamos en clase avanzada" escribió la artista del maquillaje junto a varias imágenes de la rapera. "Hoy tocamos contornos en crema y delineado. Ella sola se maquilló". Yailin, quien aparece con una peluca platinada y lacia, después de asomarse a sus historias hace unas semanas con una peluca pelirroja y después de que Karol G se tiñera el cabello de color cereza; está desarrollando sus habilidades para maquillarse ella sola y obtuvo un resultado muy profesional. Con un contorno marcado, la piel impecable, unos labios gruesos y jugosos y los ojos con un ahumado marrón. No faltaron las cejas definidas y las abundantes pestañas. En algunos videos publicados por la maquillista podemos ver a Yailin con una cinta naranja retirándole el cabello de la cara mientras se aplica los productos, y después posando con el resultado final y cantando a ritmo de una canción de su esposo Anuel. ¿Estará mandando así un mensaje de que no hay crisis en la pareja? Yailin reaparece en redes parece Kim Kardashian Credit: Instagram En las imágenes en las que posa sonriente y poniendo morritos, muchos usuarios no han tardado en compararla con Kim Kardashian, quien en estos momentos también presume la melena platinada. "Se parece a Kim" "Igualita a Kim" o "Pensé que era Kim" son algunos de los cientos de comentarios que ha recibido la cantante y lo cierto es que el parecido es evidente, tanto por el cabello como por el estilo de maquillaje. Yailin reaparece en redes parece Kim Kardashian Credit: Instagram Yailin reaparece en redes parece Kim Kardashian Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gracias a estas clases, la amante de la moda ya no necesitará a nadie para verse espectacular. ¿Qué les parece, lo hace bien?

