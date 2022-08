Yailin reaparece en Instagram con su cabello rojo: ¿le reclama su lugar a Karol G? Yailin fue la primera que apareció con su cabello rojo en redes sociales mientras Karol G siempre lo tuvo azul. Ahora la colombiana también lo tiene rojo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Yailin Yailin | Credit: Yailin/IG ¿Será ahora el rojo el color de la discordia? Como bien sabemos, Yailin fue la primera que apareció con su cabello rojo en redes sociales mientras Karol G siempre lo tuvo azul. Pero ahora la Bichota se hizo un cambio radical de look con la misma tonalidad que ha usado la esposa de su ex Anuel AA. Si bien hace un tiempo no veíamos a Yailin de rojo, ha aparecido nuevamente en Instagram con ese color. ¿Estará reclamando su lugar ante Karol G? A pesar de que algunos internautas suelen odiar a Yailin y amar a Karol G, la colombiana fue criticada tras aparecer con el pelo rojo, ya que muchos la señalaron de copiar a la dominicana. Yailin Yailin | Credit: Yailin/IG "La nueva Yailin"; "¿no podrá superar a Yailin?"; "se lo copió a Yailin"; "quiere parecerse a Yailin", le dijeron algunos comentaristas. No obstante, en una ocasión Yailin también tuvo el pelo color azul y muchos la criticaron querer parecerse a Karol G: "Azul como el pelo de Carolina"; "jajaja y ese pelo azul, le copió a alguien", "hasta con el pelo quieres ser Karol", comentaron algunos seguidores en ese entonces. Karol G y Yailin Karol G y Yailin | Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hace unos días Karol G compartió con sus seguidores que había dicho adiós a su icónico color azul, lo que significa un cambio de etapa en la vida de la reguetonera. "Para despedirnos mi pelo azul y yo nos fuimos de vacaciones a algunos lugares que están en mi lista soñada, me lleve a mis amigos, nos portamos bien, nos portamos mal, comimos mucho, bailamos mucho, tomamos un poquito más, nos despedimos por todo lo alto", dijo en sus redes sociales. Pero Yailin y Karol G no son las únicas amantes de este color, que parece estar de moda. ¡A Rosalía también la hemos visto con ese look y le queda espectacular!

