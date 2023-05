Yailin La Más Viral presume regalos de más de $40 mil en las redes ¡wow! ¿Autoregalo o un admirador secreto? Tienes que ver las nuevas prendas de la cantante dominicana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Su nombre lo dice todo– cuando se trata de las redes sociales, Yailin siempre sabe como lograr un momento viral. En su perfil de instagram, la cantante dominicana ha dejado a sus fans boquiabiertos con dos regalos envidiables cuyos precios llegan a un total de casi 40 mil dólares. Se trata de un par de las piezas más codiciadas por las amantes de la moda y los accesorios de lujo: un bolso de Hermès y un Rolex. Muchas fashionistas sueñan con algun dia tener un Birkin en su guardarropas, el bolso que aman estrellas como Cardi B y Jennifer López. Aparte de ser un accesorio divino, su fama se debe en parte a su alto precio. Yailin, regalos de lujo Credit: IG/Yailin Actualmente un bolso en el mismo tono fucsia está disponible por $23,880 en Rebag, así que si hacemos cuentas que el de Yailin es de un precio parecido, aunque muchos son aún más caros. También le mostró a sus seguidores un reloj de Rolex Datejust de brazalete plateado y carátula de un tono verde pálido. Aunque no sabemos los detalles exactos del de Yailin, los estilos de Rolex parecidos a menudo cuestan más de $10,000. Yailin, regalos de lujo Credit: IG/Yailin Sin embargo, aunque sabemos el valor extremo de estos regalos, aún no sabemos quién se los regaló. Muchos especulan que pueden ser de Tekashi 6ix9ine, ya que se especulan que los dos tienen un romance secreto. Yailin, regalos de lujo Credit: IG/Yailin SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En un explosivo reportaje, el paparazzi español Jordi Martín reveló imágenes de la exmujer de Anuel AA ingresando al hotel de Santo Domingo, República Dominicana, donde supuestamente tuvo un encuentro con el rapero mexicoamericano.

