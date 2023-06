¡OMG! Yailin La Más Viral presume nuevo collar de diamantes que costó 78 mil dólares Fue creado especialmente para ella con su nombre y otros fabulosos detalles que aquí te compartimos ¡Puro bling bling! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El joyero dominicano Víctor Sánchez Aybar tuvo la misión de complacer los caprichos de Yailin La Más Viral al fabricarle una cadena y medalla personalizadas con miles de diamantes que la diva ha presumido en las redes sociales con lujo de detalles. Deslumbradas ante la magistral creación nos acercamos al artista creador de esta pieza para pedirle más información sobre su proceso de fabricación y conocer también sobre su carrera como joyero profesional de las estrellas de la música y el deporte de su República Dominicana. La madre de Cattleya, ha posado este pasado fin de semana con su deslumbrante accesorio del que Sánchez comenta: "Me pidió la pieza en busca de una mejor calidad en todas sus prendas". El joyero, quien tiene su fábrica en República Dominicana pero se educó en los Estados Unidos donde estudió diseño de joyas, describe orgulloso su creación: "La medalla y cadena tienen en total 35 quilates de diamantes y su costo fue de 78 mil dólares", concreta. Yailin Joya Credit: Instagram Yailin la Mas Viral "Esta pieza fue creada desde cero", continúa Sánchez al detallar la valiosa prenda. "La cadena en oro blanco incrustado con diamantes, mide 18mm de ancho y viene con un cierre totalmente personalizado". A la cadena viene añadida una vistosa medalla: "Para esta medalla que trae su nombre, hemos utilizando diamantes de corte esmeralda para darle un toque diferente", explica. No fue hasta después de que el empresario Santiago Matías de Alofoke Music Group lo pusiera en la mira del mundo artístico, que este talentoso joyero empezó a recorrer el camino de la fama. "Matías me dio la oportunidad de trabajarle varias piezas y fue así que me di a conocer en el mundo de los artistas e influencers", nos dice con mucha franqueza. Victor Sanchez joyero Credit: Cortesia Victor Sanchez joyero SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hoy gracias a esa exposición le trabajo a artistas, influencers y conocidas figuras del béisbol profesional', remata Víctor Sánchez quien está encantado de poder incluir en su lista de famosos clientes a Yailin la Más Viral. "Esta es solo la primera de muchas piezas que diseñaré para ella", confiesa mientras nosotros le deseamos mucho éxito en su labor. ¡El bling bling llegó para quedarse!

