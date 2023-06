Yailin presenta Cattleya Babies, una línea de productos para bebé inspirada en su hija La cantante se lanza como empresaria con esta colección de productos para el cuidado de la piel y el cabello de los más pequeños, bautizada como su princesa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Apenas tiene tres meses, pero Cattleya, la hija de Anuel y Yailin, ya es una pequeña gran empresaria gracia a su mamá. La cantante Yailin presentó a través de su cuenta de Instagram una línea de productos para el cuidado del bebé inspirada en su princesa. "El inicio de la vida de nuestros pequeños es una experiencia hermosa, íntima y delicada; es por esto que con gran alegría les presentamos CATTLEYA BABIES, una línea de productos para el cuidado de la piel y el pelo de los más pequeños de la casa, inspirada en el amor y cuidado brindado a mi hermosa Cattleya", escribió la artista dominicana. Disponibles de momento en preventa en la República Dominicana y Estados Unidos, en la línea de productos encontramos champú, vaselina, crema de pañal, aceita corporal, polvos de talco, gel de baño y crema hidratante. Con precios que oscilan entre los $8 por la vaselina a los $15 del gel de baño. También se puede adquirir el kit completo por $75. La expareja del trapero Anuel afirma estar emocionada de presentar la firma, que espera acompañar a sus seguidores en cada paso del cuidado de sus bebés con confianza y tranquilidad. En la descripción del perfil de Instagram de la marca podemos leer que se trata de fórmulas suaves y seguras respaldadas por pediatras para cuidar a los más pequeños. Con un empaque protagonizado por los colores rosa y azul, los productos se presentan en botellas blancas estampadas con motivos infantiles como pajaritos, frutas, lazos, corazones y no falta la flor Cattleya, familia de las orquídeas, que da nombre al bebé de Yailin y Anuel. La respuesta de sus admiradores no se ha hecho esperar y han llenado el muro de la rapera de comentarios felicitándola por este proyecto. "Yailin admirable lo que estás haciendo con tu carrera y tu hija creando un imperio para tu hija como empresaria", "Muchas felicidades, se lo entusiasmada que estabas con este proyecto y ya hoy lo ves materializado", o "Me encanta esta nueva versión de la YAI, puesta para su número su futuro y el de su hija" fueron algunos de los mensajes que dejaron bajo el video promocional. Incluso el rapero Tekashi69, con quien Yailin acaba de lanzar un tema musical y se rumorea mantiene un romance pues él no hace más que colmarla de lujosos regalos, ha escrito "La Princesa Cata ya es empresaria". Hasta ahora son muy pocas las imágenes de la pequeña que la intérprete de Narcicista ha decidido compartir en las redes, lo que sí no reparó es en cambiar el apellido de su primogénita -en su cuenta de su Instagram- dejando fuera a su padre y donde leíamos Cattleya Gazmey dice ahora Cattleya Guillermo. Algunos fanáticos de Yailin también destacaron que Anuel en lugar de apoyar la marca con el nombre de su hija se estaba dedicando a promocionar a Feid, por la camiseta que lució hace unos días en su feudo particular por el amor de Karol G. De momento la línea parece tener mucho éxito e incluso la demanda ha llegado a saturar la cuenta de Instagram y la página web, por lo que han pedido paciencia a sus clientes por los problemas técnicos. SUSCRÍBETE AL BOLETÍN ¡Mucha suerte en este hermoso emprendimiento Yailin!

