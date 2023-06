Duelo de estilo: ¡Yailin y Paola Jara visten el mismo atuendo! ¡Dos cantantes, un look al rojo vivo! ¿Cómo lo prefieres? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Para muchas mujeres, su peor pesadilla es encontrarse a otra chica con el mismo look que lleva puesto. A través de las redes sociales, este problema se ha vuelto aún más común, ya que una foto en Instagram vive para siempre. Hace un mes, Yailin la Más Viral lanzó el video para su sencillo con Shadow Blow, "Solo Tú y Yo". En el video y en las fotos de promoción vemos a la dominicana vistiendo varios atuendos, pero uno de los más llamativos fue un conjunto al rojo vivo de saco con cuadros blancos y un pantalón a juego. yailin Credit: IG/Yailin Y como el look fue de nuestros favoritos de Yailin, lo reconocimos inmediatamente al ver a Paola Jara con un atuendo idéntico. Para promocionar su propio proyecto musical con Américo, la esposa de Jessi Uribe vistió el mismo conjunto rojo en sus apariciones en la televisión. Paola Jara Credit: IG/Paola Jara Al parecer, hasta eligió botas rojas de tacón muy parecidas a las de Yailin. Sin embargo, la colombiana optó por un recogido de cabello de cola de caballo en vez de llevar su cabello suelto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Paola Jara Credit: IG/Paola Jara En nuestra opinión, ambas chicas marcaron tendencia y cada una lució espectacular ¡Nosotras también queremos el conjunto para nuestros guardarropas! ¿Cómo lo llevarías tú? yailin, paola jara Credit: ig/yailin; ig/paola jara

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Duelo de estilo: ¡Yailin y Paola Jara visten el mismo atuendo!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.