Yailin se hace otra operación en la nariz ¡mira el antes y el después! Los usuarios de las redes sociales no tardaron en reaccionar, mientras unos admiraron su belleza, otros la compararon con Ninel Conde y Lyn May. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Yailin Credit: Instagram / Yailin | Instagram Armonización Facial Yailin sigue sorprendiendo con su transformación física y cirugías plásticas en los últimos años; ahora se hizo una operación en la nariz para que se vea más perfilada. Así lo reveló el cirujano plástico Dr. Abel Mendoza de la clínica Armonización facial que se encuentra en Santo Domingo, República Dominicana. Desde sus redes sociales publicó una imagen del antes y después. En un video de sus historias se aprecia también cómo la cantante y empresaria tiene la cara vendada tras el procedimiento. @@yailinlamasviraldaybyday No es la primera vez que, la artista dominicana se hace un procedimiento de este tipo en el rostro. En junio del año pasado se hizo unos arreglitos tanto en la nariz como en el mentón. En ese momento ella misma publicó una foto en sus historias con la cara cubierta con vendas. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN En esta ocasión, los usuarios de las redes sociales no tardaron en reaccionar a esta nueva versión física de la influencer y si bien algunos consideran que sigue estando bella y por eso tiene haters, otros la compararon con estrellas como Ninel Conde, Lyn May o Lucía Mendez, quienes también se han hecho cirugías. Comentarios a Yailin Credit: Instagram / Armonización Facial | Dr. Abel Mendoza "En tus manos quedó más hermosa", "que preciosa se ve Yailin ya quisieran tener el dinero que ella tiene para hacerse todas estas cositas", "con 21 años tiene más cirugías que Lucia Mendez y Ninel Conde juntas", "cuando ella tenga 30 años se verá de 50. Con tantos procedimientos que tiene la pobre", son algunos de los comentarios dejados por los usuarios de Instagram.

