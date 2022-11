Yailin presume nueva cadena de diamantes personalizada con su cara La rapera dominicana ha posado sensual como siempre para mostrarles a sus seguidores su nuevo y costoso accesorio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mientras celebra el éxito internacional del remix de la canción Soy mama en la que colabora con Farina y La Insuperable, la rapera Yailin ha decidido premiarse a sí misma y añadir un accesorio más a su ya extensa colección. La dominicana está acostumbrada a los lujos y a menudo la vemos presumir en redes los valiosos objetos de los que se rodea, desde el carro Bentley que le regaló su esposo Anuel, a los looks de diseñador que porta en sus apariciones públicas, las jornadas de compras por las tiendas más exclusivas como Gucci con las que ella y su marido se consienten de vez en cuando o incluso sus aventuras en yate. También hemos visto a menudo como cuando eran novios, al puertorriqueño le gustaba compartir el valor de las joyas que ella llevaba encima que a menudo superaba los 100,000 dólares entre cadenas, pulseras y reloj. Amante indiscutible del bling bling, igual que el trapero, la cantante de 20 años se ha mandado hacer una cadena totalmente personalizada, siguiendo el estilo de muchos cantantes del género urbano. Se trata de una gargantilla de eslabones anchos cubiertos de diamantes, con un adoro en forma de boca entreabierta con la lengua pasando por los labios, un gesto muy sensual y característico de Yailin, y del que cuelga un medallón con el busto de la cantante en 3D, con fondo de diamantes y la palabra "Chivirica" en letras rojas. Yailin nueva cadena diamantes personalizada Credit: Instagram "Chivirica" es una palabra dominicana que se usa de manera despectiva para referirse a las mujeres y que da nombre a una canción viral en la que la rapera participó junto a El Villano RD. En el borde de la medalla se puede leer también con letras brillantes sobro fondo rojo "Real hasta la muerte", el lema de su esposo y nombre de su discográfica, tal y como muestra la propia Yailin con una llamativa manicura con cristales. Yailin nueva cadena diamantes personalizada Credit: Instagram El encargado de la obra de arte ha sido el joyero dominicano Randy Oro que la artista ha calificado como "el mejor". Yailin nueva cadena diamantes personalizada Credit: Instagram La rapera ha presumido costosas y llamativas joyas en el pasado. Hace unos día posó con un curioso conjunto de gargantilla, aretes y anillo en forma de escorpión; en el video musical de Soy mama porta varias cadenas brillantes; su esposo le regaló una cadena de eslabones también con diamantes -además del centelleante anillo de compromiso, y le hemos visto en varas ocasiones con otra colorida medalla, pero sin duda esta es la más especial para ella pues está 100% personalizada a su gusto. Yailin nueva cadena diamantes personalizada Yailin y La Insuperable en una escena del video musical de Soy Mama. | Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Yailin, quien en las últimas semanas ha sido víctima de muchos rumores que especulan sobre el estado de su relación con el reguetonero boricua, ha estado muy activa en las redes sociales, aunque en solitario. Hasta que hace unos días volvió a mostrarse muy acaramelada con Anuel, despejando cualquier duda sobre cómo está su corazón. ¡A por más éxitos!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Yailin presume nueva cadena de diamantes personalizada con su cara

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.