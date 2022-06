¡Sube la temperatura! El último bikinazo de Yailin y sus posados más sexis Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Yailin bikinazo sexy Credit: Instagram Yailin Además de a su prometido, el cantante Anuel AA, la dominicana enamora a sus seguidores presumiendo su escultural silueta en diminutos bikinis que resaltan sus encantos. Empezar galería Sirena colorida La rapera disfrutó de un día de mar a bordo de un yate donde se marcó unos cuantos bailes, como mostró en su canal de TikTok, ataviada con este diseño estilo triángulo en tonos rojos y la larga melena peinada en trenzas. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Baño nocturno Con unas gafas de ciclista y el cabello rubio platinado, la dominicana apostó por otro bikini de triángulo, en esta ocasión, con coloridos motivos geométricos y braguita con lazadas. 2 de 8 Ver Todo Toda una motomami La cantante mostró su admiración por Rosalía con este posado a lomos de una moto, en honor a su último disco, y la española le contestó "la motomami más viral". 3 de 8 Ver Todo Anuncio Gimnasta sensual Con un coqueto traje de baño en tonos grises y mientras continúa con los preparativos de su boda con Anuel, Yailin mostró su elasticidad con esta postura. 4 de 8 Ver Todo Muy agradecida Sabemos que Anuel es muy espléndido cuando se trata de hacer regalos a su amada, y así le dio las gracias la más viral tras recibir un coche Bentley de parte del puertorriqueño. 5 de 8 Ver Todo Abdominales de acero Además de su amplia colección de pelucas en un sinfín de colores, larguras y texturas, la rapera posee muchos modelitos para mostrar sus encantos, como su cinturita de avispa. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Visión en azul Jorgina Guillermo Díaz, nombre real de la artista, no esconde las cirugías y tratamientos a los que se ha sometido y suele acompañar sus sensuales imágenes de profundos mensajes para sus seguidores. 7 de 8 Ver Todo Amante de la moda La cantante se declara ser una fashionista y a menudo la vemos presumir atuendos de primeras marcas junto a su enamorado. Su estilo eso sí, atrevido y provocador, como este original vestido. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Sube la temperatura! El último bikinazo de Yailin y sus posados más sexis

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.