¡Como una reina! Los looks de Yailin en el anuncio de su embarazo junto a Anuel La rapera dominicana utilizó dos vestidos en la gran fiesta que la pareja ofreció para celebrar la buena noticia y revelar el sexo de su bebé. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los cantantes Anuel y Yailin están de enhorabuena pues acaban de anunciar que serán padres de su primer hijo juntos. La pareja quiso compartir su alegría ofreciendo una gran fiesta para sus familiares y amigos y aprovecharon la ocasión para revelar el sexo del bebé. En un salón lleno de globos dorados y blancos, decorado con decenas de ositos de peluche y con sus invitados vestidos de blanco, el matrimonio, vestido también de ese color, derrochaba felicidad y miel por todos los poros de su piel. Yailin Anuel looks anuncio embarazo Credit: Instagram Para su llegada al evento, la rapera eligió un elegante traje largo hasta los pies, bordado con lentejuelas y cristales, con una cola de tul que salía desde la cintura y generoso escote. Como toda una reina, la dominicana portó una diadema de pedrería y aretes a juego estilo chandelier como únicas joyas. A pesar de que recientemente estrenó una cadena personalizada muy al estilo de su marido en esta ocasión se mantuvo más sencilla. Yailin Anuel looks anuncio embarazo Credit: Instagram Con una larga peluca en rubio platinado, presumió una elaborada manicura con cristales en tonos blancos y azules y un brillantito pegado entre las cejas. Con un maquillaje natural que acentuaba su mirada, sorprendió con lentillas azules. Yailin Anuel looks anuncio embarazo Credit: Instagram "Yo siempre le dije a Dios que me diera una familia pero del hombre que yo amar de verdad. Gracias mi Dios por darme lo que siempre te pedí. Me siento la mujer más feliz del mundo. Tu papi y yo te hicimos con mucho amor y estamos esperando tu llegada mi gordita", escribió Yailin en sus redes sociales una vez que se supo que esperan una nena. Por su parte Anuel, quien no soltaba a su esposa y acariciaba su pancita de buenaesperanza, apareció con una camiseta de béisbol, pantalón deportivo y sus habituales piezas de joyería: numerosas cadenas brillantes, gruesos brazaletes y múltiples anillos. Yailin Anuel looks anuncio embarazo Credit: Instagram A la hora de revelar el sexo de su bebé, que se hizo con una lluvia de pétalos rosados, la futura mamá se cambió a un minivestido satinado de manga larga, también blanco, con aberturas en la cintura, hombros con volumen y falda con volantes, demostrando que la maternidad no le ha restado sensualidad a su estilo, siempre atrevido. Después de meses de rumores que apuntaban a una posible ruptura entre el reguetonero y la rapera, porque ya no se dejaban ver juntos en redes constantemente, se ha revelado el misterio y al parecer ella se estaba tomando un descanso en su ajetreada vida, por motivo de su embarazo. Yailin Anuel looks anuncio embarazo Credit: Instagram Algunos fanáticos ya habían apuntado a esta posibilidad el pasado septiembre, cuando ella se dejó ver luciendo ropa ancha y poco después presumió en redes un gigantesco ramo de rosas que le había enviado su esposo Anuel. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El reguetonero puertorriqueño es padre de un niño, Pablo de 9 años, quien ya sabe que será hermano mayor según ha compartido su papá, y supuestamente también de una niña, Gianella, que tuvo con una joven de Texas hace cinco meses después de un breve romance.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Como una reina! Los looks de Yailin en el anuncio de su embarazo junto a Anuel

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.