Yailin La más viral se quitó las carillas de los dientes y tienes que ver cómo luce ahora La joven llevaba un buen tiempo con el diseño de sonrisa que por cierto le quedaba muy bien. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No es un secreto que Yailin La más viral siempre está en boca de todos ya sea por algo positivo o no tanto. La realidad es que desde que empezó su relación con el cantante Anuel AA, la vida de la joven ha cambiado drásticamente y ahora cada cosa que hace es noticia, en especial si se trata algo relacionado con su ahora esposo. Otra cosa que también despierta mucho interés es cuando la cantante muestra fotos provocativas en sus redes sociales o cuando publica videos en sus historias hablando con palabras fuertes. Una de sus más recientes publicaciones sorprendió a sus seguidores porque mostró un cambio en su rostro. Resulta que mientras iba en un vehículo y cantando canciones de su pareja, la joven dominicana le contó a sus fanáticos el más reciente cambio que se había hecho en la cara y no fue precisamente un aumento de labios o algún relleno. "¿Adivinen quién se quitó las carillas?, escribió Yailín junto a un boomerang que publicó en Instagram y en el que mostraba sus dientes. Desde que la conocimos, la joven siempre ha tenido una sonrisa perfecta, dientes superblancos y alineados, todo gracias a las carillas que se hizo, un procedimiento mejor conocido como, diseño de sonrisa. Este es un procedimiento es muy popular, en especial entre los famosos. De hecho, son muchos los actores y cantantes latinos, al igual que americanos, que han optado por hacerse un diseño de sonrisa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La realidad es que aunque su sonrisa luce muy diferente, no se ve mal y sus seguidores se lo hicieron saber. Mira a continuación algunas imágenes de la nueva dentadura de la cantante, al igual que una de cuándo tenía las carillas. Yailin la mas viral Credit: Instagram/@yailinlamasviralreal Yailin la mas viral Credit: Instagram Yailin la mas viral Credit: Instagram

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Yailin La más viral se quitó las carillas de los dientes y tienes que ver cómo luce ahora

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.