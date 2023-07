¡Yailin se quita la faja e impacta con los resultados de su cirugía plástica! Casi dos semanas después de pasar por quirófano, ¡la cantante muestra al completo cómo ha quedado su figura! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de unos días cargados de controversia por el cruce de acusaciones entre ella y Anuel AA, a quien señaló de supuestamente haberla maltratado durante su embarazo, Yailin La Más Viral ha recuperado la calma y se ha enfocado en su bienestar. Mucho más recuperada de su operación estética, la cantante se ha decidido a compartir con su público cómo ha quedado su cuerpo tras pasar por quirófano para hacerse unos retoques. Concretamente su abdomen y cintura. El resultado ha sido impactante. La artista ya está más que lista para viajar a Puerto Rico y participar junto a Tekashi 6ix9ine en los Premios Juventud. El cantante llenó de regalos a Yailin el día de su cumpleaños cuando la joven todavía estaba en plena recuperación de la cirugía. Y de nuevo prometen sorpresas juntos en su próximo encuentro sobre el escenario. Yailin Yailin | Credit: Instagram Yailin "Me quito la faja y esto es lo que sucede", escribió en el video que publicó en sus historias de Instagram, donde deja su zona intervenida al descubierto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de enseñar cómo quedó, también se animó a ponerse a bailar. Está encantada y satisfecha de cómo se ve, y así lo ha transmitido. Yailin presume de vientre plano y cinturita de avispa que ha dejado a los usuarios de las redes asombrados. Algunos para bien. Otro, no tanto. Cada día es un paso más en su recuperación y un poco menos para reencontrarse con su público. Un momento muy esperado que tendrá lugar el próximo 20 de julio, en la Isla del Encanto.

