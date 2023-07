¡Yailin la Más Viral comparte su nuevo y explosivo cambio de look! La cantante dominicana impacta con este nuevo cambio de imagen. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si hay alguien que se atreve con todo en cuanto a estilo, esa es Yailín la Más Viral. La artista, quien dio recientemente una entrevista en exclusiva a People en Español, ha vuelto a sorprender a sus fans con un nuevo cambio de imagen. Lo ha hecho a través de sus historias de Instagram. Esta vez la transformación ha sido en su larga y alisada cabellera. Después de disfrutar una temporada del color negro, incluso coquetear con los colores del arcoiris con motivo de su canción con Tekashi, "Pa ti", ahora se ha atrevido a dar un paso más. Yailin Yailin reacciona a mensaje de Anuel AA entre el público | Credit: IG/Yailin Con el tema "Shaka Laka" de fondo, Yailin ha mostrado su nuevo look. La intérprete ha optado por el color rojo, pero en una tonalidad más clara de lo que había lucido otras veces. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Es un rojizo que resalta aún más sus rasgos faciales y su piel. La feliz mamá ha llevado en el pasado tonalidades como el negro azabache, el rubio platino, el rojo pasión y ahora este cobrizo. La cantante atraviesa una etapa llena de proyectos, cambios y aventuras que solo acaban de empezar. Y este cambio es la prueba de ello.

