El look del día – agosto 25, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería yailin Credit: IG/yailin Becky G, Dulce María y Yailin son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Andrea Meza Andrea Meza Credit: IG/Andrea Meza Guapísima lució la exmiss universo en Nueva York con una blusa fucsia asimétrica y un jean cool elegido con la ayuda del estilista Reading Pantaleón. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Becky G Becky G Credit: Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images Para su concierto en el Today Show, la joven cantante apostó por el blanco con corset de encaje y un pantalón a juego. 2 de 7 Ver Todo Dulce María Dulce María Credit: IG/Dulce María La cantante está lista para los conciertos de RBD después de sus ensayos sobre el escenario con un vestido floreado y botas vaqueras. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Yalin La Más Viral yailin Credit: IG/yailin Paralizó las redes con este minivestido rosa revelador y botas altas a juego con su bolso coqueto. 4 de 7 Ver Todo Jacky Bracamontes Jacky Bracamontes Credit: IG/Jacky Bracamontes Dio lección de estilo con una blusa futurística de cables blancos y un pantalón negro clásico. 5 de 7 Ver Todo Kim Kardashian Kim Kardashian Credit: IG/Kim Kardashian Más joven que nunca lució la empresaria con este look atlético de crop top negroy pantalón a juego. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Gelena Solano Gelena Solano Credit: IG/Gelena Solano Muy chic lució la presentadora de El gordo y la flaca con este conjunto blanco y negro en Nueva York. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

