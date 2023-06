El look del día – junio 7, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería yailin Credit: IG/Yailin Carmen Villalobos, Madison Anderson y Yailin son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Carmen Villalobos Carmen Villalobos Credit: IG/Carmen Villalobos Causó sensación en las redes con este set colorido de lentejuelas que complementó con botas doradas. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Chiquibaby Chiquibaby Credit: IG/Chiquibaby Como una veinteañera lució la presentadora con un traje azul pálido y un lazo negro en su cabello. 2 de 7 Ver Todo Madison Anderson Madison Anderson Credit: IG/Madison Anderson ¡Qué guapa! La ganadora de Casa de los famosos 3 optó por un atuendo de pantalón de cuero y top estilo corset muy sensual. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Yailin yailin Credit: IG/Yailin Impactó con un top estilo sirena de conchas, un pantalón ancho y su nuevo bolso Birkin. 4 de 7 Ver Todo Eva Longoria Eva Longoria Credit: Alexander Tamargo/Getty Images La actriz dio lección de estilo con esta propuesta anaranjada que eligió para el estreno de su nueva película Flamin Hot en Miami. 5 de 7 Ver Todo Kate Middleton Kate Middleton Credit: Chris Jackson/Getty Images Le dio un toque chic al atuendo atlético que vistió para entrenar con el equipo de rugby Maidenhead. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Reina Letizia Reina Letizia Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Su majestad derrochó glamour con un vestido azul que marcó su cintura y tacones a juego en Madrid. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

