Yailín sorprende con drástico cambio de look ¡Wow! La cantante ahora lleva el cabello verde manzana y tenemos que admitir que le sienta muy bien. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No es un secreto que desde que comenzó su romance con Anuel AA, Yailín se ha convertido en una de las influencers y cantantes más buscadas y asediadas por la prensa, y no es para menos. La joven dominicana se encarga de dar de qué hablar, ya sea publicando sensuales videos junto a su ahora esposo, haciendo en vivos en los que dice lo que le plazca y por supuesto, subiendo fotos bastante subidas de tono. Lo cierto es que a la cantante no le importa lo que digan de ella los la critican porque sabe que son muchos los que la quieren y la apoyan. Otra cosa que le encanta hacer es cambiar de look y esta vez sí que dejó a todos boquiabiertos con el cambio que hizo. Como ya sabemos, a la influencer le encanta jugar con su cabello y ya la hemos visto con colores como el rojo, el rubio y recientemente con su color natural, el negro. Al parecer, ya se cansó de llevar el cabello de dicho color y decidió hacerse un drástico cambio. Ahora la cantante lleva el cabello verde manzana. Así como lo lees, la joven se atrevió a teñirse el cabello de un color poco convencional pero perfecto para este mes de octubre cuando se celebra Halloween. Su nuevo look lo dio a conocer en las historias de Instagram y hasta hizo un en vivo para que sus millones de seguidores lo pudieran apreciar mejor. Lo más increíble es que este tono tan poco común y un poco extraño para el cabello, le queda muy bien y estamos seguras que al igual que los demás colores que ha llevado, también le sacará muchísimo provecho. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Yailin Cabello verde Credit: Instagram Yailin cabello verde Credit: Instagram Yailin cabello verde Credit: Instagram

