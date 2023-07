Con looks sensuales y "bikinazos" así festejan estas famosas el 4 de Julio Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Bikinis 4 julio Credit: Instagram Desde Yailin "la Más Viral" quien festeja su cumpleaños en este patriótico 4 de Julio con tremendo bikini y coincide en onomástico con Angelique Boyer quien lo pasa en su natal México, hasta Daniela Alvarez, Fernanda Castillo, Chiquibaby y Carmen Villalobos, aquí te traemos algunos looks de varias famosas que nunca pierden el estilo ¡y menos en los días de fiesta! Empezar galería Yailin la Más Viral Yailin Bday Credit: Instagram Yailin Aunque se encuentra en el hospital recuperándose de una cirugía la artista no deja de celebrar su cumpleaños número 21 y comparte en redes esta sensual foto en la que presume su talle de avispa con un top negro y jeans a juego. En su bella foto solo coloca "Happy Birthday" en letras de colores. ¡Felicidades y pronta recuperación! 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Fernanda Castillo Fernanda Castillo bikini Credit: Instagram Fernada castillo Con un diminuto bikini tan azul como el mar que la rodea, un sombrero y un espectacular collar dorado, la actriz mexicana luce relajada y feliz desde el hotel la Casa de la Playa a donde fue a festejar su aniversario de boda en la Riviera Maya. 2 de 8 Ver Todo Angelique Boyer Angelique Boyer playa Credit: Instagram Angelique Boyer Desde otra playa paradisiaca con un look relajado y bohemio, la actriz festejó sus 35 años seguramente al lado de su gran amor, agradecida con la vida, meas fuerte, segura, decidida y humana como bien dice en su mensaje de celebración. ¡Felicidades guapa! 3 de 8 Ver Todo Anuncio Daniela Alvarez Daniela Alvarez bikini Credit: Instagram Daniela Alvarez Sonriente y segura haciendo lo que más ama, la espectacular presentadora y exreina barranquillera no se detiene para gozar del sol y el mar, mostrando con orgullo su cuerpazo a pesar de sus cicatrices y su pierna izquierda amputada. ¡Divina! 4 de 8 Ver Todo Rashel Díaz Rachel Diaz bikini Credit: Instagram Rachel Diaz Desde los cayos de la Florida la sonrisa de la alegre presentadora y empresaria cubana luce más bonita. Ella también celebró en este puente festivo su cumpleaños rodeada de familia y amigos. ¡Bendiciones por 50 maravillosos años! 5 de 8 Ver Todo Jessica Rodríguez Jessie Rodriguez 4 julio Credit: Instagram Jessi Rodriguez Con top azul y jeans bota tubo rojos para presumir su figura, la presentadora venezolana condujo esta mañana Despierta América desde le Parrot Jungle de Miami 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Cármen Villalobos Villalobos 4 Julio Credit: Instagram Villlobos Desde el set de Top Chef con decorado patriótico muy acorde con la fecha, la despampanante colombiana posó con un traje negro con pespuntes en blanco y sensuales cortes transversales que destacan su talle. ¡Nos encantó! 7 de 8 Ver Todo Chiquibaby Chiquibaby 4 july Credit: Kike Flores/ cortesia Chiquibaby Y para rematar este 4 de Julio con estilo y belleza, compartimos esta foto preciosa de la presentadora y locutora mexicana con un traje rojo creado por el modisto Francisco Escobar. ¡Feliz celebración! 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

