Todas las claves del negocio de segunda mano de las Kardashian que tiene revolucionado internet Los fans del clan televisivo han enloquecido y es que ya se puede comprar su ropa directamente desde sus fabulosos armarios. By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A nadie se le escapa que todo lo que tocan las Kardashian se convierte en oro. Tras triunfar con sus propias líneas de perfume, maquillaje, cremas, fajas reductoras y promocionar un sinfín de productos y suplementos dietéticos de otras marcas, el clan más televisivo acaba de lanzar una nueva plataforma de venta de segunda mano online: Kardashians Kloset ¡y ya casi se han agotado las prendas! Y no es para menos, a través de este servicio los más de 500 millones de seguidores que suman entre todas en sus redes sociales pueden comprar directamente la ropa que las hermanas han lucido en los eventos más exclusivos directamente de sus armarios. Sí, desde mochilas y bolsos de Gucci, Vuitton o Givenchy a vestidos de Balmain o Roberto Cavalli que han llevado en la alfombra roja. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cada una de ellas, a excepción de Kendall Jenner, ha elaborado una selección con sus prendas y accesorios, que se irá renovando a medida que se agotan las prendas. Si sigues su programa, Keeping up with the Kardashians, ya habrás visto sus espectaculares armarios llenos de bolsos, zapatos y looks de pasarela en los que no faltan colecciones enteras de carteras de Birkins, de Hermès, y una infinidad de zapatos de todos los estilos, colores y décadas. El mercado de segunda mano está más en auge que nunca, gracias en parte a tiendas online como Thredup, The Real Real o Vestiaire Collective, en las que las usuarias compran y venden sus prendas de diseño en buenas condiciones. Así, puedes ganar dinero con las prendas que ya no te pones y, lo mejor de todo, evitas que esa ropa perfectamente útil termine en la basura. Estas tiendas son una alternativa mucho más consciente y respetable con el medio ambiente que el fast fashion que proponen las grandes cadenas de moda, y, aunque la iniciativa de las Kardashian se trate de un negocio y ellas sigan sin repetir outfit ni una vez en la alfombra roja o su programa de televisión, es importante que promuevan un mensaje de moda ética a todos sus seguidores y que usen su posición para dar ejemplo. “Si hay algo que pone trabas a esta práctica medioambiental tan buena es la falsa creencia de que llevar ropa usada es de alguna manera menos glamuroso”, explica la activista Bronwyn Seier desde la organización pro moda consciente Fashion Revolution. “Quizás al ver a las famosas celebrando la reventa de ropa, aquellos que todavía no compran ropa de segunda mano se animen y entiendan la belleza de un armario más sostenible”. Advertisement EDIT POST

