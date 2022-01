Ximena Duque se hace un drástico cambio de look ¡Wow! La actriz ahora luce como en sus inicios en la televisión. ¡Qué bella! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Ximena Duque hace unos años se alejó de los reflectores de televisión para dedicarse más a su familia y también para explorar su lado de empresaria, los fanáticos que se ganó haciendo novelas todavía siguen todos sus pasos, celebran todos sus triunfos y apoyan cada uno de sus proyectos. Esos seguidores También están muy pendientes de sus looks de moda y todo lo que está relacionado a sus rutinas de belleza. Por eso, a pocas horas de habérselo hecho, su nuevo e increíble cambio no ha pasado desapercibido. Y es que Duque ahora es toda una rubia peligrosa. "De regreso al club de las rubias", escribió la ahora empresaria junto a un video que publicó en su cuenta de Instagram. "Gabriel Samra eres un artista. Amé mi nuevo look". Con este nuevo color rubio platinado, la colombiana vuele a sus inicios cuando tenía un rubio muy parecido y el cual, al igual que este color, resaltaba sus espectaculares ojos verdes. El encargado de quitarle el tono oscuro que Duque tenía, fue el estilista de las famosas Gabriel Samra, quien también ha trabajado con Geraldine Bazán, Rashel Díaz, Maite Perroni y Jacqueline Bracamontes, entre otras. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ximena duque, rubia Credit: Instagram "Regresé, regresé a rubia. ¿Qué les parece?", dijo Duque en un video que publicó en sus historias de Instagram. "Lo amo. Estoy feliz, feliz".

