Ximena Duque, con la cara lavada, explica sus "problemas" con el maquillaje La actriz colombiana ha compartido que cuantos más años cumple, más cómoda está en su piel y menos maquillaje le gusta usar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La vida de Ximena Duque ha dado un giro total en los últimos años en términos profesionales, personales y también físicos. La ahora empresaria, quien triunfa con sus negocios, hace ya varios años que vive alejada de las pantallas, pero continúa compartiendo con sus admiradores a través de las redes sociales. Precisamente fue en un reciente directo que la colombiana confesó que a medida que pasan los años tiene una "pelea" con el maquillaje. Y no es que éste le cause problemas en su fabulosa tez, que la actriz mima con productos y tratamientos, sino que simplemente se encuentra tan a gusto en su propia piel que prefiere prescindir de maquillarse siempre que puede. A diferencia de otras mujeres, en especial en el mundo del espectáculo donde se valora tanto tener buen aspecto las 24 horas del día los 7 días de la semana, Duque apuesta ahora por un look más natural. "Yo estoy medio peleada con el maquillaje, debería por lo menos taparme las ojeras", dijo la mamá de tres en una honesta transmisión, y añadió que cada vez se siente más cómoda con el cutis limpio. "Hay días como que uno quiere tener la cara lavada, libre de maquillaje. Y mientas más cumplo años, menos maquillaje quiero utilizar". La amante de la moda deja claro con sus publicaciones que le gusta cuidarse. La hemos visto presumir una silueta envidiable en bikini, gracias a los nuevos hábitos alimenticios más saludables, y el ejercicio diario que ha incorporado a su rutina. También sabemos que visita el salón y se preocupa de qué tipo de productos emplea en su cabellera para gozar de una lustrosa melena. En la pasada celebración de Acción de Gracias incluso lo lució en su textura natural, disfrutando de unos días relajados en familia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por lo que comparte deducimos que la colombiana está ocupada cuidándose y disfrutando de la vida junto a su adorable familia así que no nos extraña que luzca una piel radiante aún sin una gota de maquillaje.

