¡Ximena Duque impacta con su bikinazo y muestra su transformación total! Desde Bahamas, la colombiana deslumbró al mostrarse en traje de baño y lucir los cambios que su cuerpo ha experimentado con su entrenamiento y hábitos alimenticios saludables. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La vida de Ximena Duque ha dado un giro de 180 grados en los últimos años. Y no solamente en términos profesionales y personales, también físicos. Con motivo de un nuevo viaje de trabajo, en esta ocasión, a las Bahamas, la empresaria acompañó a sus compañeras a las paradisíacas playas y protagonizó uno de sus posados más sensuales. En un diminuto bikini verde manzana, la colombiana deslumbró, además de asombrar con su impresionante transformación. Ximena Duque Credit: Instagram/Ximena Duque A través de sus redes, Ximena ha ido informando de cuáles han sido sus pasos para llevar una vida equilibrada y saludable en todos los sentidos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para ello, ha puesto especialmente atención a lo que come y establecido hábitos alimenticios saludables. A eso hay que sumarle la regularidad de su actividad física, bajo la supervisión del mejor entrenador de todos: su hijo Cristan Carabias. Los resultados saltan a la vista. La feliz mamá de tres ha vuelto a derretir las redes con esta imagen que muestra el cambio de su figura. Más estilizada, tonificada y en forma, Ximena no puede negar que atraviesa su mejor momento físico y personal. Una imagen dice más que mil palabras.

