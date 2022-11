Así luce el cabello de Ximena Duque ¡al natural! La actriz colombiana presumió una melena suelta y ondulada el Día de Acción de Gracias, y su madre e hijo reaccionan así a su nuevo look. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mientras muchos se vistieron de gala para celebrar el día de Acción de Gracias, Ximena Duque optó por un look más relajado. Para celebrar el día con su familia en Miami, la actriz no se pasó horas frente al espejo para moldear su melena con pinzas y secadora. Todo lo contrario, dejó que sus ondas naturales hicieran lo suyo con la ayuda con una laca especial. "Decidí que en este Thanksgiving iba a estar con mi cabello así [al natural]", explicó en sus historias de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ximena Duque Ximena Duque | Credit: Ximena Duque/Instagram El nuevo look no pasó desapercibido por su familia, y su madre e hijo reaccionaron positivamente a cómo llevó su cabello. "Mi mamá me acaba de decir 'ay se te ve lindo el pelo así'", comentó la actriz de telenovelas como La casa de al lado y Corazón valiente. "Está bello, me encanta", le dijo su hijo Cristian Carabias. Ximena Duque Ximena Duque | Credit: Ximena Duque/Instagram Ximena Duque Luna hija de Ximena Duque | Credit: Ximena Duque/Instagram La colombiana celebró el día festivo rodeada de sus hijos y su esposo, quien tuvo una ayudante de lujo en la cocina. Su hija Luna se puso su pequeño mandil y se dispuso a cocinar junto a su papá —y eso fue suficiente para que la actriz festejara "el mejor Día de Acción de Gracias".

