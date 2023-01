La hija de Ximena Duque deslumbra vestida de princesa ¡Mira el video! Luna, la hija mayor de la actriz colombiana Ximena Duque, se vistió de princesa y causó sensación. ¡Mira por qué! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A Ximena Duque le encanta complacer a su hija Luna, que cumple cinco años. Para celebrar esta fecha especial, la actriz colombiana le hizo una sesión de fotos especial a la niña vestida de princesa. La estrella de telenovelas como Santa Diabla, Corazón valiente y Days Of Our Lives compartió un video de su primogénita vestida de princesa, con un vestido rosa y una corona. "Ver a mi princesa crecer ha sido el regalo más hermoso que Dios me ha dado. Verla crecer y convertirse en una niña tan noble, tierna, amable, saludable, inteligente y con un corazón hermoso me hace sentir la mamita más afortunada del mundo. @lunaadkins3 te amo con todo mi ser. Gracias por haberme escogido para ser tu mamá, que afortunada soy. Dios te seguirá guiando todos los días de tu vida", escribió la famosa mamá. Ximena Duque Ximena Duque | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Duque cumplió el sueño de su hija con una sesión de fotos vestida de princesa junto a un pony blanco. ¡Parecía salida de un cuento de hadas! En el video, vemos a Duque, de 37 años, ayudando en la producción de las fotos y hasta peinando el cabello de su hija. La pequeña ha heredado la belleza y carisma de su mamá, y al parecer no es nada tímida ante las cámaras.

