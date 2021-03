Close

¡Ximena Duque se quita la camisa y enseña su pancita al natural tras la cesárea! La mamá de Skye mostró sin filtro alguno cómo luce su abdomen en tan poco tiempo. "3 semanas y 4 días después de dar a luz... Todo vuelve a su lugar" Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cada día es una anécdota nueva y llena de interés para las mamis. Ximena Duque se ha convertido en todo un ejemplo y gran fuente de inspiración para las mujeres que tienen pensado ser mamás o acaban de serlo. A través de sus historias en las redes sociales comparte sus tips, trucos y momentos clave a los que se enfrenta después del parto. Después de contar que no pudo dar pecho a Skye y también sus consejos para perder los kilos de más, ahora ha publicado una imagen al natural de cómo luce su pancita menos de un mes después de haber dado a luz. "3 semanas y 4 días de dar a luz... Todo vuelve a su ser", escribió junto a esta preciosa fotografía que muestra su cada vez más recuperada figura. La colombiana de 36 años prometió mostrar el proceso de su puesta en forma y con esta imagen ya ha comenzado a hacerlo. Debido a la cesárea que le fue practicada, todavía no puede hacer ejercicio, así que su foco en estos momentos está en lo que come, siempre saludable. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ese es el principal tip: comer sano, eliminando las grasas malas e ingiriendo los alimentos necesarios para, además de adelgazar, mantenerse fuerte. El plan era, en un par de semanas, comenzar un programa de entrenamiento con un preparador físico de lujo, su hijo Cristan Carabias. El joven se ha mudado a casa de su papá ya que ha retomado los estudios presenciales y quieren evitar cualquier tipo de contagio. Para prevenir se ven, pero con la distancia requerida. Image zoom Credit: IG Ximena Duque La intención de Ximena es ir enseñando el progreso de su cuerpo y cómo poco a poco, a base de esfuerzo y disciplina, todo vuelve a su ser. Sí, se puede, ese es el mensaje que quiere transmitir con hechos probados. De momento ya ha perdido una gran cantidad de volumen de su tripita. ¡Y esto apenas comienza!

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¡Ximena Duque se quita la camisa y enseña su pancita al natural tras la cesárea!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.