Ximena Duque contesta en bikini a quienes critican su abdomen: "Primera y última vez que daré explicaciones" La empresaria se mostró en traje de baño para responder a los ataques: "Lo hago para educar a las malintencionadas que se creen con el derecho de opinar sobre el cuerpo de otra mujer". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ximena Duque Ximena Duque contesta a quienes critican su abdomen | Credit: (Photo by Giorgio Viera / AFP) (Photo by GIORGIO VIERA/AFP via Getty Images) Sus redes sociales son un canal a través del que Ximena Duque invita a las mujeres a creer en ellas para crecer y conseguir todo lo que se propongan. Siempre en un tono positivo, alegre y cargado de motivación. En esta ocasión, la empresaria se puso seria y usó sus historias de Instagram para contestar a quienes la han criticado y opinado sobre su físico, concretamente, su abdomen. Directa y muy firme, compartió unas imágenes de ella bikini para responder a los ataques. "Primera y última vez que daré explicaciones sobre mi cuerpo y lo hago para educar a las malintencionadas que se creen con el derecho de opinar sobre el cuerpo de otras mujeres", comienza su mensaje. Ximena Duque Ximena Duque responde | Credit: IG/Ximena Duque Las preguntas con segundas sobre si está embarazada de nuevo y los señalamientos por tener el abdomen bajo "un poco salido", dieron lugar a estas publicaciones de la feliz mamá de tres. Ximena les describió lo que es la diástasis abdominal durante el embarazo que experimentan todas las mujeres durante la gestación. "En mi caso, después de consultar con varios cirujanos, me han dicho que deben entrar nuevamente por la cesárea y volver a poner los músculos en su lugar", explicó. "Algo que no estoy dispuesta a hacer. Tengo un esposo que me dice todos los días que soy la mujer más sexy del mundo, que ama mi cuerpo porque es su obra de arte, y para mí eso es más que suficiente porque, además de lo que él piensa, yo me amo tal y como soy", aclaró. Ximena Duque Ximena Duque | Credit: IG/Ximena Duque Ximena Duque Ximena Duque | Credit: IG/Ximena Duque Continuó asegurando que está feliz con su cuerpo, cuidado a base de ejercicio, sin liposucción e ideal después de "3 hijos y pisando los 40. Me siento feliz y orgullosa de cómo me veo", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y a quien no le guste, le moleste o, simplemente, opine por opinar, Ximena les tiene unas palabras. "No opines sobre el cuerpo de otras, no conoces sus procesos, sus batallas, sus inseguridades. Preocúpate por ti, por tu cuerpo y por tu vida", continuó. Ximena Duque Ximena Duque | Credit: IG/Ximena Duque La emprendedora cerró con una frase que resume lo más importante. "El cuerpo perfecto es el que tú tienes, eres la obra perfecta de Dios."

