Ximena Duque comparte su increíble técnica para evitar las arrugas en el área de los ojos Al parecer esta combinación de productos le ha funcionado muy bien a la empresaria. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien todo el rostro debe ser prioridad a la hora de hacer nuestra rutina de belleza, no es un secreto que el área de los ojos siempre ha sido la parte más delicada y por lo tanto, la que necesita más cuidados. Lo primero que debemos de tener en cuenta es que, para aplicar algún producto en esa área, lo ideal es usar el dedo anular o el elegir una crema que vaya de acuerdo con tus necesidades. Existen cremas y técnicas para mantener esa área lo mejor posible y al parecer Ximena Duque encontró la fórmula perfecta para ayudar a mantener las arrugas lejos de su rostro. De acuerdo a un video que publicó en su cuenta de Instagram, Duque muestra algunos productos y la manera en que los usa. La empresaria asegura que esta es una manera muy efectiva de cuidar esta delicada área. "Lo primero es el agua revitalizante. Esto aumentará la renovación celular y también es muy importante para el próximo paso en nuestro proceso", explica la empresaria mientras muestra cómo se aplican los productos. "El próximo paso es un suero de ácido hialurónico. El ácido hialurónico puede soportar hasta mil veces su peso en agua. Te lo vas a aplicar bien suavecito con la yema de tus dedos para que absorba la esencia que te acabas de aplicar y esa área debajo de tus ojos se va a empezar a rellenar para reducir las líneas finas y las arrugas". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En su pequeño tutorial, Duque mostró algunos productos de Monat, pero puedes usar los que ya tengas en su casa o de marcas como Fresh que tiene una esencia excelente, al igual que It Cosmetics que tiene un suero de ácido hialurónico. En realidad existen muchas opciones en el mercado, así es que solo tienes que buscar los que más vayan a tu gusto y presupuesto. El aceite, procura que sea ligero y se absorba por completo en la piel. Así se convierte en la base perfecta para el corrector. "Ahora lo vamos a sellar con un aceite. Todo lo que has puesto hasta ahora es a base de agua y ahora lo vamos a sellar con humedad", explica. "Ahora vamos a aplicarnos el corrector. Primero me lo aplico en la otra yema del dedo para que se disuelva y así tengo control de la cantidad del producto que quiero debajo de los ojitos. Mientras menos productos te apliques, muchísimo mejor. Menos es más. Estoy fascinada". Esta técnica nos parece superinteresante y creemos que puede ser muy efectiva, así es que la vamos a tratar. Gracias por el tip Ximena.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Ximena Duque comparte su increíble técnica para evitar las arrugas en el área de los ojos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.