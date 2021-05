Ximena Duque comparte la rutina de ejercicios que le ha devuelto su espectacular figura La actriz hizo partícipe al público de su entrenamiento con el que ha logrado volver a su peso original y estar cada vez en mejor forma. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Poco más de tres meses después de dar a luz, se puede decir que Ximena Duque vuelve a lucir la misma figura de antes de su embarazo. ¡Hasta mejor! Para poder entender cómo lo ha conseguido, la feliz mamá de Luna y Skye compartió la rutina de ejercicios a la que se somete siempre de la mano de su mejor entrenador personal, hijo Cristan Carabias. La belleza cuesta, pero ese esfuerzo y sudores que muestran las imágenes han dado unos resultados más que espectaculares. Ximena Duque Ximena Duque | Credit: IG/Ximena Duque Ximena Duque Ximena Duque | Credit: IG/XD Ximena Duque Ximena Duque | Credit: IG/Ximena Duque SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me sacó el jugo otra vez, yo quiero tener ese six pack, por favor", dijo casi sin poder respirar la mamá a su entrenador. Aunque entre madre e hijo hay una relación de lo más cómplice, cuando de entrenamiento se trata no hay piedad que valga. Ximena Duque Ximena Duque | Credit: IG/Ximena Duque La empresaria colombiana hizo de todo, saltos, peso, planchas, sentadillas y lo que fuera necesario para estar estupenda. Si bien ya bajó casi todo el peso, ahora lo que quiere es definir esos músculos. Si sigue por este buen camino, ¡lo logrará sin duda!

