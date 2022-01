¡Ximena Duque comparte el nuevo cambio físico que está a punto de hacer! En su último día de vacaciones en las paradisíacas playas de Saint Barth, la bella colombiana compartió con sus seguidores el cambio que le espera a su regreso a casa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de 15 días de ensueño en uno de sus lugares favoritos del mundo, la isla de Saint Barth, Ximena Duque ya ha recargado pilas para volver a casa. Durante estos días ha compartido la felicidad de estar junto a su esposo Jay Adkins y sus tres hijos, Cristan Carabias, Luna y Skye sin más obligación que la de disfrutar 24/7. Siempre conectada con sus seguidores, la colombiana ha seguido compartiendo tips de belleza y los productos que le ayudan a verse así de espectacular. Y en una de esas historias informativas dio a conocer el cambio que está a punto de hacerse. Es algo que ya ha lucido anteriormente y que le queda especialmente bien. Pero con el embarazo y la llegada de su pequeña lo ha dejado reposar. Parece que es el momento de dar el paso y así lo ha comunicado en sus redes. Ximena Duque Ximena Duque | Credit: IG/Ximena Duque Ximena Duque Ximena Duque | Credit: Instagram Ximena Duque Ante los piropos de una de sus conocidas sobre lo bien que luce con el pelo oscuro, Ximena dio a conocer su determinación. "Estoy a punto de volver al rubio", confesó decidida. Quienes la siguen desde hace años saben que la empresaria es una mujer innovadora a la que le gusta reinventarse y probar cosas diferentes. No se queda estancada en nada, siempre avanza en todas las facetas de su vida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Durante todos sus años de carrera, la feliz mamá ha pasado del rubio a negro o castaño de manera constante. Y en ambos casos luce estupenda. Su piel clara le permite llevar ambas tonalidades y verse increíble en las dos. Ximena Duque Ximena Duque | Credit: Paul Archuleta / FilmMagic Ximena Duque Ximena Duque | Credit: (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images) El color que lleva ahora es el suyo. Con él presenta una imagen más serena y aniñada, mientras que con la cabellera rubia explota aún más su sensualidad y ese lado tan sexy. Sea cual sea su decisión, es una apuesta segura. La actriz y su familia ya están regresando a su hogar, dulce hogar y comenzar el año escolar y laboral con nuevos y apasionantes retos.

