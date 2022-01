¡La escena de telenovela de Ximena Duque que demuestra que hoy luce mejor que nunca! Ocurría en la producción Sacrificio de mujer. La colombiana ya despuntaba como actriz internacional y también por su belleza. Una década y dos hijas después, su físico ha cambiado, ¡pero a mejor! Las imágenes hablan por sí solas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A sus 36 años Ximena Duque puede presumir de haber cumplido muchos de sus sueños. Desde tener una carrera exitosa hasta convertirse en una feliz esposa y madre. Sus inicios en la actuación convirtieron a la colombiana en una joven estrella alrededor del mundo. Su talento y su espectacular físico no pasaron desapercibidos para nadie. Ha sido el director de televisión y escenas de relevantes telenovelas, Tito Rojas, quien compartía estos días una escena de la serie Sacrificio de mujer, en la que la hoy feliz mamá tenía un papel relevante. La producción de Venevisión rodada en Miami también contaba con otras actrices de primera como Marjorie de Sousa y Geraldine Bazán. Una década después, las imágenes dejan al descubierto que los años no pasan para Ximena, quien luce más bella e interesante si cabe! gettyimages-133215700.jpg Así lucía Ximena Duque en su protagónico en la telenovela Corazón valiente. Muchas cosas han cambiado desde entonces. Para empezar, la esposa de Jay Adkins ha aparcado la televisión para convertirse en una mamá entregada que no quiere perderse ni un detalle de la vida de sus hijas, Luna y Skye. Y no solo eso, también es una respetada directora ejecutiva al frente de un negocio millonario. Sus tres embarazos tampoco han impedido que luzca cuerpazo y sensualidad a raudales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ximena lleva una vida de lo más saludable en términos alimenticios y ejercicio físico que hace que hoy se vea incluso mejor que cuando era rostro de telenovela y de programas de primera línea. Así lo demuestran sus reels y publicaciones en redes, siempre amorosas, divertidas y originales. Ximena no ha perdido un ápice de su encanto, todo lo contrario, lo ha multiplicado. Los éxitos en otros terrenos profesionales tampoco le han arrebatado su sencillez y cercanía, y así lo demuestra en sus diferentes plataformas sociales desde donde siempre se muestra interactiva y humilde a pesar de todos sus logros. Sus casi 4.5 de seguidores lo dicen todo.

