Ximena Duque muestra la increíble transformación de su cabello ¡en 2 años! Sus roles en telenovelas demandaban diferentes estilos que maltrataban su melena. Hoy, goza de un pelo largo, brilloso y libre de extensiones. Mira cómo lo logró. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Transformar un cabello maltratado para convertirlo en uno saludable y sedoso puede ser largo y difícil. Ximena Duque se comprometió con el proceso y lo logró en poco más de 2 años, según ella misma lo reveló en sus redes sociales. La guapísima actriz colombiana compartió una serie de videos y fotografías en su cuenta de Instagram en la que expresó que uno de sus más grandes deseos era poder tener el pelo largo, sano y sin necesidad de extensiones. Duque explicó que las transformaciones a las que tenía que someterse por sus roles en telenovela hacían bastante daño a su cabello por lo cual aseguró estaba "sin vida" hasta que tomó la decisión de cambiar los productos que usaba por unos con ingredientes naturales. "Siempre soñé con tener un cabello lindo y saludable y sobre todo libre de extensiones ya que mis personajes requerían diferentes looks y mi cabello lo sufría. Tanto así que llegaron momentos en los que cada vez mi cabello estaba más dañado, con caída, debilitado, opaco y sin vida. No había forma de tenerlo sano y con vitalidad", escribió. Ximena Duque Ximena Duque Left: Credit: Instagram / Ximena Duque Right: Credit: Instagram / Ximena Duque "Hasta que llegaron a mí productos a base de ingredientes naturales y seguros. Personalizados para cada tipo de cabello y necesidad. Y lo mejor es que son veganos, certificados, libres de gluten, y de cualquier sustancia o químico dañino. Fueron la salvación a gritos que pedía mi cabello", agregó. La actriz de exitosas telenovelas como La casa de al lado y Corazón valiente aconsejó a sus seguidores confiar en el proceso y ser persistentes: "A veces queremos resultados inmediatos y eso no sucede en ninguna parte ni con ningún producto. Mi consejo para ti es que tengas paciencia y no desistas". ¡Mira el video de su transformación en el video colgado arriba!

