¡Ximena Duque arrasa con este sexy vestido de premamá de apenas $12! La pronto mamá de Skye revolucionó las redes nivel máximo con este ajustado modelito fucsia que demuestra que estar embarazada puede ser lo más sexy del mundo mundial. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con pancita o sin ella, Ximena Duque es una de las mujeres más espectaculares del medio. De eso no cabe duda. Cada paso que da es noticia y cada modelito que se pone crea tendencia. Como por ejemplo su último vestido, un conjunto fucsia ceñido que marca esa curva tan hermosa de la mujer embarazada. La colombiana grabó una serie de historias con este traje y llamó poderosamente la atención. Elegante a la vez que sensual, Ximena lo lució con ese salero que solo ella tiene y sabe desplegar. "Aquí Skye y mamá listas para tener un día espectacular", saludaba feliz la directora ejecutiva. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Armani, Gucci, Carolina Herrera, Zara tal vez? Pues no, este vestido que luce espectacular y que no ha pasado desapercibido para nadie, sobre todo las futuras mamás, no es de marca y está al alcance de todos. "Esto es lo más cómodo que he conseguido en mi vida para mi barriga. Amazon, como $12. Lo máximo", confesó mientras grababa este video de buenos días para sus fieles seguidores que lo quieren saber todo. Da igual lo que se se ponga, lo importante es la percha.

