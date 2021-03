¡Ximena Duque comienza su rutina de ejercicios y presume su abdomen de acero! La feliz mamá ya está metida de lleno en su transformación y los primeros resultados saltan a la vista. ¡Luce espectacular en tiempo récord! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si hay algo que ha demostrado Ximena Duque es que querer es poder. Los límites solo son una excusa para no ponerse manos a la obra y ella siempre está dispuesta a tumbarlos con su esfuerzo y voluntad. Trabajadora incansable en su empresa, también lo es como mami y, sobre todo, mujer. Se propuso transformar su cuerpo tras dar a luz a Skye por medio de una cesárea y los resultados ya son un hecho. Hace unos días arrancaba su plan de entrenamiento y poquito a poco está alcanzando sus objetivos. Y si no, solo hay que echar un vistazo a su vientre plano del que ya empiezan a asomar sus primeros abdominales. Ximena Duque Image zoom Ximena Duque | Credit: IG/Ximena Duque Además de llevar una dieta sana, como siempre ha hecho estando embarazada o no, la empresaria ya ha comenzado una rutina de ejercicios diaria que llega 6 semanas después de haber dado a luz y tener su cuerpo preparado para ello. Inicialmente tuvo que guardar reposo hasta recuperarse al cien por cien y ha llegado el momento de ponerse manos a la obra. "Bueno, y hoy empezamos, ya no hay excusa, ¡a correr!", explicaba en este video en el que mostraba la mejor de las actitudes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acompañada de una faja especial y, sobre todo, unas ganas inmensas de sentirse bien, Ximena daba comienzo esta nueva etapa de preparación física de la que ha querido hacer cómplices a sus seguidoras. Además de salir a correr, la actriz cuenta con un gimnasio en el jardín de su casa donde también practica ejercicios de pesas y resistencia. ¿Resultado? Un abdomen y piernas estupendas. ¡Y eso que esto acaba de empezar! Tiene al mejor orientador y entrenador para aconsejarla, su hijo Cristan Carabias, quien es el ejemplo perfecto de que uno puede transformar su cuerpo con disciplina. De tal palo, tal astilla.

Share options

Close Login

View image ¡Ximena Duque comienza su rutina de ejercicios y presume su abdomen de acero!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.