El look del día - noviembre 16, 2021

No te pierdas las famosas que nos encantaron con los looks que usaron recientemente. Kendall Jenner, Ximean Córdoba y Jessica Carrillo son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Quién es tu favorita?

Claudia Schiffer

Claudia Schiffer, look del dia Credit: David M. Benett/Dave Benett/WireImage

La modelo llegó a una gala ataviada con este traje con estampado floral, pronunciado escote y abertura frontal.

Galilea Montijo

Galilea Montijo, look del dia Credit: Instagram/Galilea Montijo

Nos encantó este vestido con estampado animal que portó la presentadora mexicana. Es perfecto para esta temporada.

Ximena Córdoba

ximena cordoba, look del dia Credit: Instagram/Ximena Córdoba

La colombiana subió la temperatura con este sexy minivestido naranja que dejaba ver sus increíbles curvas.

Jessica Carrillo

Jessica Carrillo, look del dia Credit: Instagram/Bendito Closet

La presentadora de noticias lució muy coqueta con este minivestido con vuelos.

Kendall Jenner

Kendall Jenner, look del dia Credit: 2021 Backgrid/The Grosby Group

Captamos a la modelo luciendo muy cómoda y sencilla con este look de falda con estampado floral y detalles de encaje, top blanco y zapatos negros planos.

Lady Gaga

Lady Gaga, look del dia Credit: 2021 Backgrid/The Grosby Group

Quedamos fascinadas con este fabuloso abrigo que portó la cantante.

Lourdes Stephen

Lourdes Stephen, look del dia Credit: Instagram/Lourdes Stephen

Este increíble traje de lentejuelas con mangas abullonadas, cutout y abertura frontal, hizo que la presentadora dominicana acaparara todas las miradas.

Maribel Guardia

Maribel Guardia, look del dia Credit: Instagram/Maribel Guardia

La cantante lució superelegante con este look de falda crema con vuelos y blusa estampada.

Reina Letizia

Reina Maxima, look del dia Credit: Patrick van Katwijk/Getty Images

Su majestad complementó su vestido amarillo estampado con este elegante abrigo tipo capa y botas rojo vino.

