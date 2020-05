El look del día - mayo 6, 2020 By Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Gelena Solano Image zoom Instagram/Gelena Solano Fina y muy elegante lució la reportera de El gordo y la flaca (Univision) con este pantalón crema de talle alto que complementó con una blusa del mismo color y una correa negra. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement La Chiquibaby Image zoom Instagram/Un nuevo día Como adolescente lució la presentadora con este minivestido negro cuello halter que complementó con zapatos de plataforma y un moderno peinado. 2 de 10 Applications Ver Todo Michelle Galván Image zoom Instagram/Michelle Galvan Con este hermoso y femenino vestido estampado, diadema rosada y llamativos aretes, celebró la periodista hace unos días su babyshower virtual. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Ximena Córdoba Image zoom Instagram/Ximena Córdoba Supersexy lució la presentadora colombiana con este look de minifalda con estampado de leopardo y croptop negro con mangas acampanadas. 4 de 10 Applications Ver Todo Jennifer Garner Image zoom 2020 Backgrid/The Grosby Group Spain: La actriz se ha pasado la cuarentena con ropa supercómoda y relajada como esta que llevaba durante una caminata con su hija. 5 de 10 Applications Ver Todo Michelle Salas Image zoom Instagram/Michelle Salas La socialité lució muy sexy con este set deportivo verde limón que deja ver su increíble figura. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Vielka Valenzuela Image zoom Instagram/Vielka Valenzuela La presentadora dominicana mostró sus largas y estilizadas piernas con este pantalón corto verde esmeralda, que combinó con esta sexy blusa de lunares y zapatos tipo gladiador. 7 de 10 Applications Ver Todo Maribel Guardia Image zoom Instagram/Maribel Guardia La actriz no pierde el estilo ni en cuarentena. Para disfrutar de su patio junto a sus perros la actriz y cantante eligió un vestido azul maxi y tenis blancos. 8 de 10 Applications Ver Todo Sofía Reyes Image zoom Instagram/Sofía Reyes La cantante mexicana se enfundó un en este jumpsuit rojo vino oversized para posar para sus seguidores. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Dakota Fanning Image zoom 2020 The Image Direct/The Grosby Group Captamos a la joven actriz con este look casual de pantalón crema, camiseta blanca y sandalias planas. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Close View image El look del día - mayo 6, 2020

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.