Xeomin vs Botox: Conoce las diferencias entre estos tratamientos para atenuar arrugas Desde Chicago el doctor Julius Few, MD, Fundador del Instituto The Few de Cirugía Plástica y Estética nos explica a fondo ambas alternativas. ¿Cuál escogerías? Por Kika Rocha Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En este interesante y breve video el doctor Julius Few, MD, Fundador de The Few Institute de Cirugía Plástica y Estética en Chicago y Los Ángeles, nos explica a fondo las diferencias entre estas populares alternativas cosméticas para combatir las líneas de expresión. Lo entrevistamos hace poco para nuestra nueva edición de Abril 2021 que ya está disponible y aquí están las respuestas a las dudas más comunes, para que a la hora de optar por alguno de estos tratamientos estés informada. Eso sí no olvides nunca recurrir a un médico profesional para su aplicación. Dr Few, Ud ha administrado tanto Botox como Xeomin en su práctica. ¿Cuál es la diferencia? Cuando el Botox y otros relajantes musculares inyectables llegaron al mercado, estaban hechos con proteínas para estabilizarlos. Sin embargo se descubrió que las proteínas circundantes ya no son necesarias y, en algunos casos, pueden causar reacciones en el lugar de la inyección, especialmente en personas con alergias o sensibilidades alimentarias. El Xeomin se desarrolló sin estas proteínas aditivas, y allí radica la diferencia con el Botox pues puede reducir la posibilidad de desarrollar anticuerpos contra el producto. Por eso puede ser ideal para aquellas personas que se preocupan por las sustancias que entran a su cuerpo. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN En el mundo de la estética circula la creencia de que cuando el Botox se inyecta repetidas veces para atenuar las líneas de expresión, el cuerpo puede volverse inmune a esta toxina, lo que inutiliza sus habilidades para congelar los músculos. ¿Por qué? Con Botox o Dysport, la parte activa de la toxina está encapsulada en proteínas complejas y accesorias, y existe la posibilidad de desarrollar anticuerpos contra el producto. Xeomin se somete a un paso adicional de purificación para que no haya proteínas complejas. La parte media activa es la misma en todos ellos, por lo que se comporta de la misma manera que Botox y Dysport. Las únicas diferencias clave están del lado del médico que administra el tratamiento, ya que Xeomin no requiere refrigeración y el vial debe voltearse en lugar de girarse. Como Xeomin no contiene aditivos puede reducir la posibilidad de desarrollar anticuerpos contra el producto. Además, funciona un poco más rápido que el Botox. De lo contrario, Botox y Xeomin son prácticamente intercambiables. Ambos durarán de 3 a 6 meses. Debido a que Xeomin es nuevo en el mercado, tiene un mejor precio. Xeomin entonces es considerado como un "Botox más limpio" e incluso cuenta con grandes celebridades que abogan por sus ventajas. ¿Es cierto? Si. Una de esas famosas es Gwyneth Paltrow, mi amiga y paciente quien hace poco se convirtió en la embajadora de Xeomin.

