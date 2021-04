¡Wow! Lorenzo Méndez, el novio de Chiquis Rivera, cambió drásticamente su look; ¡míralo! Videos que circulan en las redes sociales muestran a Lorenzo Méndez, el novio de Chiquis Rivera, con un nuevo look. ¿Qué opinan sus fans? Por Lissy De La Rosa Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lorenzo Méndez, el novio de Chiquis Rivera, estrena un nuevo look. Unos videos que publica el programa de entretenimiento de Univision, El gordo y la flaca, en sus redes sociales, muestra las diferentes etapas del drástico cambio al que se sometió Méndez, –quien se expresó sobre el desnudo que hiciera su novia. En el primer video se ve cómo una colorista va pintando su cabello marrón con un producto decolorante. La experta cubre toda la cabeza de Méndez en el tinte, para luego colocarle un plástico para que absorba bien el color. Ella explica que debe improvisar con lo que tiene, porque está en una terraza de una casa. En otros de los videos se puede ver cómo va cambiando el cabello de Méndez. El proceso final del tinte, porque se le ve bastante claro. “Está casi blanco, blanco”, expresa la peluquera en uno de los visuales que comparte el programa en su cuenta de Instagram. Luego, en otro de los visuales, la experta muestra el resultado final en tres de sus clientes. Entre ellos, Lorenzo, quien aparece con su nuevo look rubio. El periodico El Diario explica que alegadamente fue Chiquis quien presentó los videos en sus Istagram Story. Los seguidores del cantante expresaron su opinión sobre el cambio de look. Mientras a unos les gustó, otros expresaron que no estaban muy convencidos de este estilo rubio para Méndez. Entre los más críticos una persona le dijo que lucía: “rídiculo y feoooo”. Hubo quienes expresaron: “Se ve muy mal” y”Super NACO”. Sin embargo, a quienes les gustó el nuevo look afirmaron: “Si él se siente bien, pues se ve bien” y “Se [ve] mira igual de guapo”.

Share options

Close Login

View image ¡Wow! Lorenzo Méndez, el novio de Chiquis Rivera, cambió drásticamente su look; ¡míralo!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.