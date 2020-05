¡Wow! Gucci anuncia que ya no presentará sus colecciones durante la Semana de la moda La marca le siguió los pasos a Saint Laurent Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde que la COVID-19 se expandió a Europa precisamente al mismo tiempo en que se llevaba a cabo la Semana de la moda de Milán, fueron muchos los shows que se vieron afectados. El diseñador Giorgio Armani fue uno de los primeros que decidió en ese momento hacer su desfile a puerta cerrada. Aunque en ese momento no se sabía la magnitud del problema, poco a poco muchos diseñadores empezaron a cancelar sus próximos desfiles a llevarse a cabo en abril y mayo. Incluso todavía no se sabe a ciencia cierta si la Semana de la moda de Nueva York se llevará a cabo el próximo mes de septiembre. De hecho, la Semana de la moda masculina a llevarse a cabo en Londres en junio, será llevada a cabo de manera digital y hace poco nos enteramos de que Saint Laurent decidió no volver a participar en La semana de la moda de París. Ahora otra prestigiosa marca le sigue los pasos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hablamos de Gucci, cuyo director creativo acaba de anunciar que la marca solo participará en dos desfiles al año y que de ahora en adelante presentará algunas de sus colecciones fuera de temporada. “He decidido crear un nuevo camino, lejos de las fechas límites que ha consolidado la industria, pero sobretodo, lejos de la excesiva programación que hoy en día realmente no tiene razón alguna”, dijo Alessandro Michele, en un comunicado que publicó en la página de Instagram de la marca. “Es un acto fundacional, audaz pero necesario, que busca crear un nuevo universo creativo”. De ahora en adelante la marca solo presentará sus colecciones dos veces al año y fuera de las fechas acordadas en el mundo de la moda. Así que ya no veremos los diseños de Gucci durante cada Semana de la moda, sino en su propio tiempo. Sin duda, esta pandemia llegó a cambiarlo todo. ¿Será que poco a poco desaparecerá la icónica semana?

Close Share options

Close View image ¡Wow! Gucci anuncia que ya no presentará sus colecciones durante la Semana de la moda

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.