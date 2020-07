¡Wow! Este labial no se quita ni aunque lleves mascarilla La marca ofrece varios tonos Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando de belleza se trata, nos atrevemos a decir que el labial es el producto más importante en la rutina de belleza de cualquier mujer. Incluso hasta las chicas que no les gusta usar maquillaje, siempre tienen un labial a la mano. El problema es que desde que empezó la pandemia necesitamos usar mascarillas para evitar le contagio y de paso la propagación del virus, entonces el labial ha pasado a un segundo plano. Pero para las amantes del maquillaje, en especial de este producto, esta nueva normalidad se ha convertido en un pequeño problema. Y es que, aunque saben que si se ponen el labial se les va a quitar con la mascarilla, la costumbre hace que muchas de todas maneras se lo apliquen. Pero no se preocupen chicas porque hemos encontrado la solución a su problema. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Resulta que existe un labial que no se quita en 24 horas hasta cuando te pones mascarilla. Hablamos del Tatoo Magic Color Lip Stain, de Romantic Bear. Estos labiales prometen dejarte los labios con color por varias horas y sin importar si comes, tomas o usas la mascarilla. El secreto detrás de estos labiales es que cuando lo aplicas, los debes dejar secar por unos 5 minutos. En ese tiempo el color se adhiere a los labios y se crea una capa que que luego tienes que retirar. Luego de hacer ese proceso los labios prácticamente se tiñen del color que te aplicaste y así se quedan por un largo tiempo. Image zoom Cortesía Lo bueno es que la marca tiene colores como el rojo, el naranja y el rosado, entre otros. Así es que hay para todos los gustos. Ya sabes, si no puedes vivir sin labial, este es el producto que necesitas para tus salidas durante el verano. ¿Lo usarías? El set de 5 labiales cuesta $9.89 y lo encuentras en Amazon.com.

