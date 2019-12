Rosalía, Taylor Swift y más famosas en la alfombra roja de los Women in Music Awards By Irene San Segundo ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Emma McIntyre/Getty Images for Billboard Los trajes de chaqueta fueron sin duda la tendencia estrella. No te pierdas los looks más espectaculares en estos premios dedicados a las mujeres en el mundo de la música y elige a la mejor vestida. Empezar galería Taylor Swift Image zoom Emma McIntyre/Getty Images for Billboard La cantante eligió un jumpsuit azul marino y con cadenas de Oscar de la Renta para recoger su premio a "Mujer de la década". 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Lele Pons Image zoom Matt Winkelmeyer/Getty Images for Billboard Sexy y presumiendo de melena con un dos piezas de pantalón y batín de gasa en azul eléctrico. 2 de 10 Applications Ver Todo Rosalía Image zoom Emma McIntyre/Getty Images for Billboard La española fue homenajeada con el premio a artista revelación del año y, siempre orginal y arriesgada sobre la alfombra roja, esta vez eligió un vestido de dos piezas en color nude. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Normani Image zoom Emma McIntyre/Getty Images for Billboard La cantante se sumó a la moda del traje de chaqueta y pantalón, la tendencia más repetida de la noche, con este conjunto que recuerda al legendario Jungle Dress de Versace que lució JLo hace 20 años. 4 de 10 Applications Ver Todo Alicia Keys Image zoom Emma McIntyre/Getty Images for Billboard Se atrevió con un look completamente morado del diseñador Prabal Gurung con detalle en las mangas y que dejaba ver su lencería. 5 de 10 Applications Ver Todo Lauren Jáuregui Image zoom Jon Kopaloff/FilmMagic La ex 5th Harmony optó también por el traje, pero el suyo con chaqueta mini y con capa de tul incluida. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Jaslene González Image zoom Emma McIntyre/Getty Images for Billboard La modelo puertorriqueña ganadora de la octava temporada de America´s Next Top Model se desmarcó del aluvión de trajes con un minivestido negro, con poco de clásico y mucho de sexy. 7 de 10 Applications Ver Todo Jameela Jamil Image zoom Emma McIntyre/Getty Images for Billboard Con aire pijamero en satén color melocotón, la presentadora eligió un traje muy 70´s combinado con zapatos de punta cubiertos en purpurina. 8 de 10 Applications Ver Todo La Doña Image zoom Emma McIntyre/Getty Images for Billboard La rapera mexicana apostó por un estilismo de inspiración cowboy retro ¡con botas incluidas! 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Maggie Rogers Image zoom Emma McIntyre/Getty Images for Billboard Resumando vibras 60´s de lo más hippie con una blusa con cola en tul morado semitransparente y pantalones de campana de terciopelo. ¿Será la botella de agua rellenable el accesorio de moda la próxima temporada?, ¿será un guiño o una llamada de atención hacia la crisis medioambiental? 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

