Le llueven las críticas a Wiz Khalifa por la apariencia de sus pies El rapero compartió unas fotos en sus redes sociales y se llevó tremenda sorpresa cuando los fans lo abordaron con comentarios negativos, memes y bromas sobre su higiene personal. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Wiz Khalifa Credit: (Photo by Michael Kovac/Getty Images for Elton John AIDS Foundation) Wiz Khalifa fue blanco de duras críticas, memes y bromas pesadas de parte de sus fans en las redes sociales debido a la apariencia de sus pies. El rapero estadounidense publicó una serie de fotografías en su cuenta de Twitter en la que se veía relajado, disfrutando de su tiempo libre en su mansión, ubicada en Los Ángeles, valorada en aproximadamente 4.5 millones de dólares. "Las sesiones en mi casa son súper divertidas", fue el mensaje que el intérprete de 35 años usó para acompañar las imágenes. En una de ellas se veía distraído con el teléfono en la mano, descalzo y algunos internautas no dudaron en señalar que necesitaba un pedicure mientras otros lo defendieron. "Esta es la razón por la cual las pedicuras también son importantes para los hombres porque tú estás tan bien y tus pies tan agrietados", "nunca se sabe con qué condición médica están lidiando las personas, así que ¿por qué ser odioso?", "calcetines hermano calcetines. Póntelos", "ahora sabes muy bien que los pies se ven un desastre", "pies que parecen haber caminado a través de las profundidades del infierno", se leen en los comentarios. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El intérprete de éxitos como "Black and Yellow" y "Young, Wild and Free", no ha respondido a la avalancha de opiniones en dicha plataforma en la que cuenta con más de 36 millones de seguidores. Más bien está enfocado en promover la nueva colección de sudaderas Flame Logo de su línea de ropa y en seguir haciendo música.

